Navarro espera que el factor pista sigui determinant davant el Bilbao

La primera derrota de la temporada arribava diumenge a Vitòria. Després de dues victòries a casa el BC MoraBanc Andorra es veia completament superat pel Baskònia. Dissabte torna a fer-ho al poliesportiu d’Andorra, contra Dominion Bilbao Basket, un equip imbatut que compta els seus partits per triomfs. Com en els dos primers partits de la Lliga Endesa, els andorrans confien en mantenir la dinàmica quan juguen a casa.



Aquesta és la determinació. «Juguem contra un rival que encara no ha perdut però aquí casa hem de ser forts», exposa David Navarro. Per l’escorta català guanyar als biscains és possible «si estem molt bé», tenint en compte que es tracta d’un conjunt «amb experiència, que tenen jugadors que porten anys a la lliga». Tornen a tenir al davant un rival d’entitat, però «aquí casa fem un esforç i vingui qui vingui tenim moltes opcions de guanyar. Al calendari al final t’has d’enfrontar a tots els equips i sí que és cert que a vegades les dinàmiques afecten més o menys». El MoraBanc ve de perdre un partit i «treballem per a que no torni a passar», perquè a la pista del Baskònia «si ho haguéssim fet més bé podríem haver estat més ajustats, no si per guanyar o no, però competint millor. Ho vam demostrar a la primera part, però si tu perdones una mica et castiguen perquè tenen molt bons jugadors». Al conjunt vitorià «sabem que els agrada molt córrer, ho aprofiten i ho van demostrar. Vam tenir pèrdues a primera línia que després acabaven fàcil».