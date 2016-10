El Tribunal de Batlles desvincula definitivament Jofre del ‘cas Valora’

Finalment, i després de gairebé una dècada de litigis, la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles ha revocat, en tots els apartats que afecten Jordi Jofre, la resolució del Govern contra Valora. A inicis del mes passat, l’Administració de Justícia comunicava a l’exempleat la determinació amb què definitivament se l’allibera de tota vinculació amb la financera, que ocasionava importants danys als seus clients arrel de la pèrdua de 20 milions d’euros. D’aquesta manera, i en vista que l’Executiu no ha presentat cap recurs en el termini estipulat, Batlles tanca un dels capítols de l’afer i confirma les anteriors determinacions de la Batlle instructora i del Tribunal de Corts, que havien «negat expressament la condició d’administrador de fet del Sr. Jofre prop de Valora S.A.».



La Justícia ha conclòs donar la raó i acceptar la demanda jurisdiccional amb què el soci de Valora S.A. Jordi Jofre sol·licitava declarar nul·la la resolució signada per l’exministre de Presidència i Finances, Ferran Mirapeix, el setembre de 2007.



Ara fa més de nou anys, el govern liberal encapçalat per Albert Pintat prenia la determinació d’interposar al demandant, en considerar-lo «com a administrador de fet de la societat des d’octubre del 2005», un expedient sancionador pel qual pretenia imposar-se-li una «suspensió temporal d’exercici de càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet» durant «10 anys», a més d’una «multa de 75.126,51». Val a dir que aquestes penes ja havien quedat desautoritzades anteriorment pel Tribunal de Corts el novembre del passat 2014. Aleshores, els magistrats decidien apartar del cas diverses persones tan físiques com jurídiques –entre les quals Jofre– i deixar com a únic instruït l’exdirector general de l’empresa, Xavier Felipó.



Antecedents / L’escàndol sortia a la llum l’any 2007. Aleshores, l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), decidia intervenir una societat gestora de capitals (encarregada dels béns de 400 clients) atrapada en un forat superior als 20 milions d’euros. Des que el cas, l’escàndol financer més important pel què es veia afectat el país –abans no tingu’es lloc l’afer BPA (Banca Privada d’Andorra)– esclatava, diversos batlles han desenvolupat la seva instrucció fins a l’actualitat, en què suma desenes de querelles i diferents demandes de l’Administració pública.



El darrer pas donat en aquest entramat per part de la Justícia és la impugnació d’una d’aquestes actuacions governamentals, per considerar-la faltada d’un «relat de fets suficientment clar i precís com per a habilitar a la persona contra qui s’adreça», Jordi Jofre, «conèixer de manera suficient el què se li reprotxa». En aquesta línia, els tres magistrats signants de la impugnació de la resolució del Govern per la qual es pretenia castigar el soci amb una sanció econòmica i una altra d’inhabilitació, consideren que els seus arguments no tenen «el grau de precisió suficient», ja que, entre altres aspectes, «s’ignora de quins comptes bancaris de Valora el sr. Jofre tenia poders de disposició». Amb tot, el Tribunal de Batlles estima que «la instrucció penal exhaustiva i detallada» i la investigació realitzada per autoritats judicials estrangeres, a més dels mateixos testimonis i el Cos de la Policia, «no va permetre qualificar el rol del Sr. Jofre com el propi d’un administrador de fet» i, per tant, conclou que cal alliberar el recorrent de les acusacions que emetien les autoritats públiques i «que concerneixen al demandant».



Indefensió / Amb aquesta defensa ferma, i tal com indiquen fonts properes al cas, es tanquen «tots els processos legals respecte a Jordi Jofre i la seva participació en el cas Valora S.A.», havent-se resolt que no hi va haver participació ni responsabilitat en les operacions fraudulentes que van generar la crisi de Valora». De la mateixa manera, la sentència confirma el què demandava l’afectat: «Es va generar indefensió».



Aquesta darrera actuació judicial fa albirar nous passos en favor del tancament del cas, una dècada després d’esclatar.



Felipó, únic processat, segueix a l’espera de judici/ En pocs mesos se celebrarà una dècada d’ençà que l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) intervenia la societat gestora de capitals Valora i, hores d’ara, l’única persona a qui finalment la Batllia atribueix els delictes d’estafa qualificada, falsejament de comptes i administració deslleial, l’exdirector general de l’ens Xavier Felipó, segueix a l’espera de comparèixer davant dels magistrats amb la fi de ser jutjat per un escàndol que, el 2009, quedava en part tancat a través de la declaració de fallida de Valora. En aquells moments, la societat sumava pèrdues de 24 milions d’euros.

Felipó no és l’únic a l’espera del judici. També les persones a qui presumptament se l’acusa d’haver estafat. Més d’una quarantena de damnificats esperen el moment. En caure Valora, els 40 milions de capital amb què comptava es van repartir entre els inversors de manera que algunes de les víctimes no van tornar a veure els diners invertits.