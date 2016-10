El Consell General i el Govern inicien la redacció de la Llei de la Igualtat

El proper divendres i després d’anys parlant de l’evident necessitat de vetllar des de l’administració pública per combatre la discriminació en el si de la societat, es farà definitiva la constitució del consell expert que ha d’elaborar el Llibre Blanc de la Igualtat que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va esperar tenir enllestit a mitjans de l’any vinent. Aquest ha de ser el fonament a través del qual s’elabori la legislació d’aquest àmbit, per a la qual no hi ha encara una data prevista.



La consellera del Grup Parlamentari Mixt i presidenta de la Comissió Legislativa d’afers socials, Sílvia Bonet, va comparèixer la tarda d’ahir acompanyada del titular governamental i la subsíndica general, Mònica Bonell, per anunciar la posada en marxa de la maquinària que ha de permetre «donar una de les eines» fonamentals per a la consolidació de la tant reivindicada Llei de la Igualtat.



Inici de les reunions / El proper 11 de novembre, tal com va citar Espot, tindrà lloc una conferència inaugural amb què es donarà el «tret de sortida» a les trobades entre el Govern, els membres de la comissió parlamentària i les associacions implicades en la «taula transversal de treball» a través de la qual s’incorporaran les aportacions» que configuraran el Llibre Blanc. L’objectiu? «Incidir», va explicar Bonet, «en l’eradicació de les discriminacions» que dia rere dia es donen al país.

Les desigualtats per raó de gènere seran el punt focal en què es basaran les labors en vista que «són les majoritàries», «afecten al 50% de la població». L’especial incidència en aquest front no anirà, no obstant i segons va incidir la parlamentària socialdemòcrata i progressista, en detriment d’altres grups socials afectats de desigualtats: «Es vol arribar a tots els col·lectius que, per la seva especificitat, són objecte de discriminació».



Les entitats que representen dits conjunts i que batallen per la protecció dels drets fonamentals de les dones, les persones amb discapacitat, el col·lectiu LGBTIQ, els immigrants i els infants, joves i gent gran protagonitzaran diverses trobades amb l’esmentat consell expert entre els mesos de desembre i gener per, en conjunt amb l’experta en psicopedagogia i encarregada de l’assessorament Mònica Gironès, recollir les «reflexions» que, finalment, el Ministeri d’Afers Socials i la Comissió d’Afers Socials organitzaran per a redactar el llibre.



La secretària d’Estat d’Afers Socials, Esther Fenoll, les conselleres demòcrata i liberal Patrícia Riberaygua i Judith Pallarès, en línia amb altres «persones expertes si s’escau», seran les encarregades d’«Identificar la realitat andorrana en matèria d’igualtat d’oportunitats» mitjançant «dades estadístiques» que facilitarà l’Institut d’Estudis Andorrans. Amb tot, les diferents passes que s’efectuïn a través de l’esmentada taula transversal de treball han de concloure amb l’establiment d’una trentena de recomanacions i 10 prioritats.

Participació ciutadana/ «Volem un sistema de treball participatiu», va afirmar Xavier Espot. Amb aquesta voluntat, l’Administració obrirà dos canals per tal d’afavorir la participació ciutadana. L’un serà presencial, l’altre, on line. Amb tot, va destacar Bonet, s’ha d’arribar a «un document de base» amb què dissenyar l’anhelada llei i, de la mateixa manera, «nous programes d’actuació que treballaran per a l’eradicació de qualsevol tipus de discriminació» al país. H