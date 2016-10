Notícia Diagnosticats 10 càncers de mama a l’Alt Pirineu i Aran Un total de 3.012 dones van fer-se durant l’any passat les proves recomanades L’Hospital de la Seu d’Urgell.

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) del Departament de Salut va ajudar a diagnosticar l’any passat 10 càncers de mama en fase inicial a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Es tracta d’un programa inclòs al Pla director d’oncologia i una de les línies estratègiques d’actuació del Pla de Salut territorial, dins el projecte de potenciar els programes de promoció de la salut i prevenció de les malalties. L’Oficina Tècnica de Cribratge de l’Alt Pirineu i Aran és qui coordina la iniciativa al territori.

De totes les dones convidades al programa de detecció precoç (3.895 dones), el 77,30% (3.012 dones) es van sotmetre a les proves. L’any passat es va convidar, mitjançant trucada telefònica i carta, un total de 3.895 dones de la regió pirinenca, d’entre 50 i 69 anys. De les que no van participar al programa, el 9,5% van declarar que s’havien fet la mamografia per altres mitjans, el que suposa una cobertura del programa del 86,83%.

Del total de mamografies realitzades, el 98% dels casos entraven en els paràmetres de normalitat. A aquestes dones se les tornarà a citar d’aquí a 24 mesos. En un 0,7% dels casos (21 dones), el resultat va requerir un avançament de la propera mamografia, tot convidant-les a fer una nova prova als 6 o 12 mesos, segons el que els radiòlegs del programa indiquin a cada cas concret, informa RadioSeu.



índex de detecció / S’ha fet proves addicionals a 37 dones i 11 han estat derivades a la Unitat Funcional de Mama (UFM) per seguir estudi i/o tractament. D’aquestes dones, a 10 se’ls ha diagnosticat un càncer en fase inicial del qual no tenien cap símptoma, el mateix nombre que al 2014. L’índex de detecció és del 3 per cada mil dones que participen al programa (l’any 2014 va ser del 3,5 per cada mil). Aquest índex s’adequa als estàndards de qualitat que recomana la Guia Europea contra el càncer.

Gràcies al Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama aquestes dones han pogut iniciar el tractament en un estadi inicial de la malaltia, quan existeixen més opcions terapèutiques, especialment de les menys agressives –cirurgia conservadora en lloc de mastectomia. El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor entre un 25 i un 35%

El programa es desenvolupa a nivell qualitatiu igual que a la resta de Catalunya però a nivell organitzatiu s’ha adaptat a les peculiaritats del territori. Així, s’ha creat unitats territorials de cribratge (UTC) als hospitals comarcals de la Seu, Vielha, Tremp i Puigcerdà. Amb la finalitat d’apropar el programa a la població i amb l’objectiu de sensibilitzar la dona a participar se li fa una trucada telefònica per augmentar l’accessibilitat.

La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran té una població objectiva de 7.945 dones de 50 a 69 anys, segons el RCA 2015. L’Oficina Tècnica de Cribratge, a través de les UTC, ha de convidar a aquesta població durant dos anys (una ronda).