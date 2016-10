Notícia Més zones d’aparcament per a motos a la Seu d’Urgell Aprovada una moció de Compromís X La Seu per augmentar les places Motos aparcades en un carrer de la Seu.

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar una moció per a la instal·lació de places públiques d’aparcament per a motocicletes a l’entorn dels hotels a la ciutat. La proposta de Compromís X La Seu va prosperar gràcies a l’abstenció de Convergència i la CUP. El grup municipal d’ERC hi va votar en contra.

El regidor Miguel Perruca va defensar la mesura assegurant que serà important per potenciar a la ciutat el moturisme, «un moviment turístic rellevant a Europa». Actualment la Seu és una zona de pas d’aquest tipus de visitants, ja que nombroses rutes especialitzades passen per la capital alturgellenca. Per Compromís, la iniciativa ha de permetre que les motocicletes «no s’hagin d’aparcar sobre les voreres o en places d’aparcament destinades als automòbils».

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de la Seu, Mireia Font, va puntualitzar durant el debat de la sessió plenària que ja existeix la voluntat de l’equip de govern (Convergència) de crear més places de pàrquing per a motos, «però no necessàriament prop dels hotels». Font va argumentar que els establiments hotelers que acullen motociclistes ja compten amb un segell atorgat per la Diputació de Lleida en què s’estableix com a necessari un pàrquing tancat. «Cal tenir en compte que són vehicles d’alta gamma i no se solen deixar al carrer», remarcava Font. I va afegir: «L’ordenança de guals i d’estacionament ja contempla aquest tema», informa RadioSeu.

En el mateix sentit es va expressar el regidor de la CUP, Pau Lozano, que es va mostrar favorable a l’ampliació d’aparcaments per a aquest tipus de vehicles «a tota la ciutat, i no estrictament a l’entorn dels hotels». Lozano va recordar que els establiments hotelers que reben motociclistes «ja tenen una reserva d’aparcament, perquè saben que són vehicles que es tanquen en espais tancats».

Per la seva banda, el portaveu d’ERC, Francesc Viaplana, va decidir votar en contra de la proposta argumentamt que tot i que és evident que la Seu acull molt turisme de motocicleta, «és un tema que es pot debatre en el marc del Pla de Mobilitat municipal».