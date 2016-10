Notícia El TC considera que la pròrroga de presó provisional de Miquel no està prou justificada El tribunal apunta que s'ha vulnerat el dret a la llibertat i ordena una nova sentència al Superior L'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel. Autor/a: TONY LARA

El Tribunal Constitucional (TC) considera que la pròrroga de presó porvisional de Joan Pau Miquel no està prou motivada. Per aquest motiu ordena al Tribunal Superior que substitueixi la sentència "per una altra actualitzada i que motivi i fonamenti l'aixecament o la continuació de la emsura de presó provisional".



La sentència publicada avui al BOPA apunta que s'ha "vulnerat el contingut essencial del dret a la llibertat" de MIquel, ja que el Superior manté la darrera pròrroga de presó provisional "en base a una fonamentació mancada de recolzament constitucional suficient i sense una motivació justificativa".