Komanem llença el seu primer disc al mercat: ‘El silenci és viu’

El grup de rock andorrà Komanem està a punt de treure al mercat el seu primer disc. El silenci és viu és el seu nom i fa una clara referència a la seva trajectòria fins ara. Perquè fa més de cinc anys que el Jordi Díaz –veu principal i baix elèctric–, el Jordi Solé –bateria i veus–, Mario Cruz –guitarra– i Carles Figueras –guitarra i veus– fan música, però fins aquest estiu no es van animar a estrenar la seva discografia.



«Hem estat tres mesos en silenci, tancats a l’estudi gravant el disc. La gent ens preguntava què passava amb nosaltres, si havíem deixat de fer música... I callàvem. Aquest disc, doncs, demostra que aquell silenci és viu. També es tracta d’una frase estreta d’una de les cançons, Temps passats», va argumentar Díaz, el cantant, a EL PERIÒDIC D’ANDORRA. L’acte depresentació serà el pròxim dissabte 22 d’octubre, a les 23.30 hores a la sala Hardbreak d’Andorra la Vella (Carrer Prat De La Creu, 29).



Aquest és el desè i últim tema d’un recull amb cant a tres veus melòdiquesk, guitarres enèrgiques i ritmes contundents. Proscrits, No té sentit, Manipulats, Nostàlgia, Filosofia de vida, Espurnes al mar, Sents, Trobar-te i Llibertat són els altres nou temes que composen el disc amb temàtiques ben variades que passen per principalment per vivències personals, una història medieval inventada i fins i tot una balada.

Pinzellades de Lax‘n’Busto / Sonarà estrany, però aquest treball té un petit assessorament de Lax‘n’ Busto. Perquè la gravació es va fer a un estudi del Vendrell, localitat originària del conegut grup de rock català, i en concret a l’estudi Casamurada, que és del baix del grup, Jesús Rovira. Aprofitant que aquest és amic del baix de Komanem Carles Figueras, van aconseguir enregistrar les cançons allà. «Ens va dir que és un disc amb rock contundent, molt escoltable... A ell li va agradar bastant», recorda Díaz sobre la opinió de Rovira respecte a l’àlbum El silenci és viu. «Sí que ens va guiar una mica, cada dia va estar amb nosaltres, escoltant i donant la seva opinió durant la setmana i mitja que vam estar de gravació a Casamurada», remarca el cantant andorrà.

El disc marca un abans i un després / «És un luxe haver pogut treballar amb algú d’aquest renom», va insistir Díaz, qui va assenyalar que el naixement d’aquest àlbum «marcarà un abans i un després a Komanem». «Ara tenim un ordre més coherent a les cançons que fem. Ell ens va ensenyar... Es veu que anàvem massa a saco amb les cançons i cal una harmonia: pauses, pujades, davallades... Expressivitat. Ara tenim més perspectiva sobre com es fa això».

Un videoclip en ment / Un dels projectes per dotar de més potencial comercial aquest disc és la creació d’un videoclip. Komanem té clar que en vol fer un, però la canço està encara per definir, com també el lloc de gravació: «Voldríem fer-lo a Andorra, però aquest és de moment una idea en fase embrionària».



Komanem s’ha fet conèixer dins les nostres fronteres per haver actuat en les millors festes del Principat: les de Sant Julià de Lòria, els dijous de rock a la plaça del Poble, festes antigues de la Constitució... I també a sales de prestigi com la Fada Ignorant o l’Àngel Blau. A Catalunya també han fet els seus pinets a localitats com Bellver, Olost, la Seu d’Urgell, Casseres, Calders o Cerdanyola del Vallès.



Una vegada s’hagi presentat el disc a la sala Hardbreak, Komanem té previst oferir més concerts, encara per tancar, tots fora d’Andorra. «Estem pendents d’anar a Berga», va avançar Díaz de la localitat on va néixer. «i també volem actuar a l’Ovella Negra de Poble Nou [a Barcelona], però aquesta opció està en stand by».



Perquè amb la creació del primer disc, el cantant anticipa que «estarem una mica més en silenci». Perquè després de deu anys junts fent música, tenen uns quants temes en cartera. «Mirarem de vestir-los, com també de crear d’altres temes nous. No es trigarà gaire a parlar de nosaltres de nou». La idea, segons Díaz, és tornar a sentir, més o menys en un periode d’un any, que El silenci és viu de nou.