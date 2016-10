Tatuatges gratis per fer pujar l’autoestima

Que a una dona li extirpin un pit, sigui parcial o completament, és en la majoria dels casos un sinòmim de depressió, originada per una mena de sentiment de pèrdua de feminitat.



Gran part de les dones afectades per això són les afectades pel càncer de mama. És per això que l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa Pichu’s Tattoo mitjançant el qual oferiran de manera gratuita un servei de micropigmentació del pit a les dones operades de càncer de mama, amb l’objectiu de recuperar la seva autoestima. No és més que tatuar un mugró i l’arèola com una mesura de reconstrucció del pit de les dones que han estat sotmeses a una mastectomia.



Aquests tractaments s’iniciaran l’any que ve i la primera a rebre’l serà Alícia Diz, que s’ha mostrat molt agraïda amb aquesta iniciativa perquè assegura que ha lluitat molt, i així espera poder posar ja fi a la malaltia i les seves conseqüències.

Un preu d’entre 500 i 700 euros / Aquest tractament té un cost a Espanya d’entre 500 i 700 euros, tot i que aquí l’han reduït a entre 200 i 350 euros, que aniran a càrrec de l’associació i de l’empresa. A més, durant la 38a Fira d’Andorra la Vella es posarà en marxa la campanya Tatuatge solidari contra el càncer i tots aquells que vulguin col·laborar es podran tatuar amb aerògraf el logotip d’Assandca i pagar deu euros que es destinaran a l’associació.



El tatuador, Josep Àngel Diz, està convençut que aquest conveni serà indefinit perquè està molt interessat a ajudar a les dones afectades per la malaltia, «no sols en dies mundials sinó tot l’any».



Paral·lelament, el president d’Assandca, Josep Saravia, va aprofitar per presentar la campanya Tatuatge solidari contra el càncer que donarà el tret de sortida el diumenge vinent a la Fira d’Andorra la Vella. Durant tota la jornada, Pichu’s Tattoo farà tatuatges semipermanents del logotip d’Assandca a un preu de deu euros, que es destinaran íntegrament a l’associació per a la compra de casquets refrigerats per combatre la caiguda del cabell de les pacients oncològiques que segueixen un tractament de quimioteràpia per càncer de mama.



Aquesta campanya no és exclusiva per a la Fira; s’allargarà durant tot l’any i totes les persones que vulguin col·laborar amb la causa ho podran fer a l’establiment.