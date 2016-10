L’Escola Especialitzada de Meritxell obre nous fronts per recaptar fons

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) va arribar ahir a un acord amb l’empresa Roca&Ribes per exposar i vendre els productes dels tallers ocupacionals de Xeridell durant un any. La recaptació estarà destinada íntegrament a l’escola i permetrà dotar de recursos a aquesta, segons informa l’ANA. L’espai encara no té una ubicació tancada, però la directora general de Roca&Ribes, Imma Ribes, va assegurar durant la presentació de la col·laboració que serà «un espai ben senyalitzat i amb visibilitat pròpia».



A més, pel proper dia 29 d’aquest mes està, s’ha previst un llançament de globus amb forma de colom al carrer Prat Primer per celebrar l’acord amb el centre coincidint amb l’Andorra Shopping Festival i per tal de fer un acte per als infants de l’Escola i les famílies.



Les persones que hi vulguin participar hauran de desplaçar-se a la botiga i demanar els globus a les diferents caixes. Els globus no tindran cap cost, però Ribes va destacar que «facilitarem unes guardioles perquè la gent realitzi donatius». Ribes també va assegurar que del total de donatius, Roca&Ribes doblarà l’import que anirà íntegrament a l’escola.

Calendari solidari / L’EENSM també va presentar ahir el calendari del 2017, a càrrec del fotògraf Jaume Riba, on hi han participat nois i noies de l’escola en una temàtica relacionada amb la natura. Aquest es vendrà durant la Fira de la capital per un preu de tres euros. En total, s’han realitzat 1.700 calendaris.