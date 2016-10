Més de 70.000 euros de deutes amb la CASS

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha fet públiques les resolucions de sis expedients administratius de persones assegurades que no han pogut ser localitzades. La xifra global ascendeix a 71.144,94 euros.



Per resolució de data 21 d’agost, l’entitat que dirigeix Jean-Michel Rascagneres va resoldre afiliar B.S. I. com a persona que realitza una activitat per compte propi en tant que és titular administratiu del negoci Importació Exportació Andorrana-Imexand, de l’1 d’agost del 2010 al 30 de juliol del 2015 per reclamar-li un import d’11.997,78 euros en concepte de cotitzacions. També per al senyor A. L. S. per una activitat pròpia al REstaurant la Borda de Sant Antoni, de l’1 d’agost del 2010 al 28 d’agost del 2014 per una suma de 19.517,36 euros. En tercer lloc resol donar d’alta a K. F., de la societat Derco Import-Export SL, de l’1 d’agost del 2010 al 7 de juliol del 2014 i que ascendeix a 6.151,72 euros. I per últim reclama als ignorants hereus d’M. H. M. 14.636,94 euros en concepte de prestacions percebudes indegudament.



D’altra banda, es va licitar la contractació de les entitats que gestionaran el pla de pensions de la Funció Pública –una gestora i una dipositària– en un dels darrers passos per tal que estigui plenament operativa la llei qualificada de la seva creació i regulació.



Per últim, s’han fet públiques dues adjudicacions: una relativa al concurs nacional relatiu als treballs de millora de les instal·lacions contra incendis de l’aparcament Prat de la Creu, i l’altra de les subvencions per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora d’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renobables per un import total d’uns 37.000 euros a set empreses diferents.