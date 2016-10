‘Desenterrant el passat’ es trasllada a Oliana

Dins del cicle Desenterrant el passat, l’historiador Climent Miró i Tuset oferirà aquest dissabte a Oliana la conferència titulada Monestirs i transhumància (segles IX-XI). Descobrint el Somontà del comtat d’Urgell. L’acte tindrà lloc a les 18.00 hores de la tarda a l’ajuntament de la vila.



La gran disponibilitat de pastures d’alçada al llarg de tota la serralada pirinenca ha afavorit històricament el desenvolupament d’una activitat ramadera generadora de riquesa per a les comunitats de muntanya. Tradicionalment, durant els mesos d’estiu els ramats pujaven a la muntanya per aprofitar les pastures abans de veure’s expulsats per les primeres nevades de la tardor, segons informa RàdioSeu.



A partir d’aquell moment, els amos del bestiar havien de garantir l’alimentació dels seus animals a l’hivern, bé mantenint-los estabulats al fons de les valls, bé enviant-los a les terres baixes on la neu no acostumava a interferir en excés. Aquest trànsit anual entre les pastures d’hivern i les pastures d’estiu es realitzava a través dels camins de la transhumància.

Desenterrant el passat és un cicle de xerrades i activitats vinculades al coneixement del passat de l’Alt Urgell, organitzat pel Consell Comarcal, l’Institut d’Estudis Comarcals, l’Arxiu Comarcal i la Biblioteca Sant Agustí.