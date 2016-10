Enderrocar i condicionar Aixovall costa 700.000 €

De forma immediata començarà l’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall. Hi ha aprovat un avenç de fons de 700.000 euros per part del Govern per finançar l’enderoc de la instal·lació laurediana i la restitució del terreny a l’estat anterior, que era de camps fa quasi quaranta anys.



A mitjans del passat mes de juliol l’executiu anunciava el trencament de les negociacions amb els propietaris del terreny per allargar el lloguer de la instal·lació, amb un conflicte que venia d’anys enrera. Va prendre la decisió en no considerar adients les quantitats tenint en compte la política que realitza per impulsar la construcció d’instal·lacions esportives, per deixar de pagar lloguers i l’estalvi de fons públics en aquest aspecte. Ahir el BOPA anunciava l’avenç de 700.000 euros per realitzar les obres, que han d’estar finalitzades amb data màxima el 28 de febrer del 2017. Aquest fet suposa deixar-ho tot com a terreny agrícola, tal i com marca el primer contracte del 1978, que posteriorment va renovar-se el 1990 i que obliga al Govern a restituir-lo a l’estat anterior.



Ha d’enderrocar les graderies del camp de futbol, el terreny de joc i la base de formigó; totes les edificacions com els vestidors, magatzems, sala d’àrbitres, lavabos i dutxes; la pista esportiva complementària amb la seva gespa artificial i la base de formigó; l’edifici destinat a residència dels conserges, l’edifici destinat a cafeteria i dependències auxiliars, altres edificacions addicionals com la caseta de control a l’entrada del recinte i el transformador; les tanques perimetrals del terreny, i els murs de sosteniment, anivellament i separació. El Govern també ha d’efectuar el moviment de terres necessari per restituir el mateix relleu topogràfic que corresponia al 1978, i estendre una capa de terra vegetal en tota la seva superfície. El contracte d’arrendament de la finca per part del Consell General del Camp de l’Hortal de casa Guineu d’Aixovall, on es troba la instal·lació, es va realitzar l’1 de desembre del 1978 i té una superfície aproximada de 15.111,96 m2. El 7 de juliol passat passat se signava la transacció judicial per fer anar a terra la instal·lació i adequar el terreny com marca el contracte.