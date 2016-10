Les investigacions a la font d’Arinsal segueixen sense dilucidar l’origen de la contaminació

El Govern segueix desconeixent l’origen del norovirus pel qual es veia contaminada la font d’Arinsal i que desembocava en un brot de gastroenteritis que afectava a més de 4.000 persones de Catalunya. El ministre de Salut, Carles Àlvarez, va justificar ahir la demora en la presentació dels resultats fent referència a la insuficiència «d’empreses que realitzin aquesta mena d’estudis» degut a la seva «complexitat». Les declaracions del titular, efectuades en el transcurs de la roda de premsa posterior a la sessió de Consell de Ministres que tenia lloc el matí d’ahir, porten a deduir que la resposta a l’escàndol que desembocava en el tancament de la única planta de producció d’aigua del país encara es farà esperar malgrat haver tingut lloc ara fa més de mig any, el març passat.



Una de les causes amb la que Àlvarez explica la tardança per aclarir l’afer és «l’estacionalitat». Així, va afegir a la falta de professionals i entitats dedicades a aquesta tipologia d’anàlisis, les dificultats afegides pel clima del país. En aquest sentit, va indicar que «part de l’estudi no es pot fer» en certes dates de l’any, la qual cosa també incideix en la dilació.



Amb tot, el ministre va assegurar que, des que es trobava el norovirus a la font d’Arinsal al març «s’ha anat treballant» i se segueix dedicant esforços a esbrinar l’origen de la contaminació, però va advertir que «el procés serà llarg».

Reunió amb l’ASSANDCA / En la mateixa compareixença d’ahir i a preguntes dels mitjans, el titular de Salut va reconèixer no haver estudiat cap de les demandes de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), com és la petició que la seguretat social corri amb les despeses de l’ajuda psicològica necessària per als malalts del país. Àlvarez Marfany va supeditar a una hipotètica reunió amb l’entitat la possibilitat d’estudiar la conveniència d’oferir les prestacions. Tot depèn de la comissió encarregada de la cartera de serveis, va dir.