La Volta als Ports manté el traçat del Tour i suma un nou recorregut

Quaranta anys no se celebren sempre. És una data a tenir en compte i per aquest motiu l’Agrupació Ciclista Andorrana (ACA) prepara novetats per a la Multisegur Volta als Ports d’Andorra de l’any vinent. Als tres recorreguts que albergava se li suma un quart per tal d’ampliar el ventall de cicloturistes i oferir traçats que s’adeqüin a tots els perfils i nivells. Es disputarà el 16 de juliol del 2017 i el circuit llarg tornarà a ser el de l’etapa andorrana del Tour de França d’aquest passat estiu. L’objectiu està en aquesta ocasió en arribar als 1.500 corredors.



El quart traçat,el que s’estrena, tindrà dos ports. Sortirà com la resta de la Massana, passarà cap al túnel dels Dos Valires per dirigir-se a Canillo i d’allí al coll d’Ordino, per anar posteriorment a la Coma d’Arcalís, on està situada l’arribada, igual que en la resta de recorreguts de la prova. Aquesta és una alternativa que dóna l’organització per a aquells corredors que necessitaven un itinerari d’aquestes característiques. «Hi havia gent que considerava que pujar tres ports se’ls feia massa dur, i en canvi un hi consideraven massa poc», exposa Gerard Riart, director de la cursa. Comptar amb aquest traçat permetrà recuperar una de les ascensions típiques en la història de la prova, perquè «era una llàstima perdre el coll d’Ordino», i amb aquest recorregut el podran tornar a afrontar. Oferir aquest traçat «obrirà la porta a molta gent. No creiem que serveixi per tenir-ne més, però permetrà que tothom tingui el seu recorregut ideal, que s’adapti a les seves condicions».

Etapa del Tour / El gran reclam que va tenir l’edició d’aquest any va ser completar el mateix camí que l’etapa del Tour de França que dies després arribaria al Principat. Era tot un incentiu i un bon aparador, i el públic va respondre. Després de la cursa es va realitzar una enquesta als participants sobre el traçat, per prendre la decisió en un futur si canviar-lo i tornar a un anterior o bé mantenir-lo. Aquesta segona opció és la que impera. «A la majoria els va encantar el que vam fer aquest any i el mantindrem. El feedback de la gent é que va agradar molt», assegura Riart.

Rècord de participació / L’edició del 2016 va comportar que s’establís una nova marca de participació, amb la presència de 1.300 corredors. Per a l’any vinent l’objectiu és arribar als 1.500. Es limita la xifra perquè «no volem créixer ràpid. Ha de ser de forma sostinguda per temes de seguretat i logístics. No volem tenir el problema de no controlar alguna cosa, perquè sempre hem aconseguit fins ara donar la màxima qualitat als corredors», el que permet que repeteixin en següents edicions i que facin boca-orella. D’aquesta manera «tothom acaba molt content pels avituallament, el tracte, els regals i l’organització».



Les dates es retardaran un parell de setmanes del que és habitual. El normal és que es disputi la primera setmana de juliol, però variarà en el calendari perquè aquell cap de setmana es disputa a la Massana la Copa del Món de BTT. La setmana següent es realitza l’Andorra Ultra Trail Vallnord, pel que queda establerta per al dia 16, coincidint amb l’etapa de cicloturisme del Tour de França, el que pot afectar la participació de ciclistes gals. Les inscripcions s’obriran l’1 de març i fins la setmana abans estaran obertes. Només es tancaran amb anterioritat si s’arriba a la xifa límit de 1.500. Com en edicions anteriors la Volta als Ports forma part de diversos calendaris de Catalunya, Espanya i França. Està encabit en els de Ciclopirineus, Ciclismo a Fondo i Migdia-Pirineus; a més del 3 Nacions, juntament amb la Quebratahuesos i l’Ariégeoise.