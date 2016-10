Augmenten un 3,3% les quotes de temporers

Les adjudicacions de quotes per a la temporada d’hivern s’han vist incrementades en un 3,8% respecte l’any anterior, arribant fins a un total de 3.281 autoritzacions temporals de feina. Aquest augment respon a l’avaluació del nombre de quotes adjudicades la temporada anterior així com també a les demandes i necessitats dels diferents sectors productius del país.



El sector que veu més incrementades les seves quotes és el de treball de fronterer, amb un increment del 18,6% en relació al curs passat. Les feines dedicades als hotels de pista també han augmentat, en aquest cas un 11,7% a causa de la forta demanda registrada la passada temporada. Per altra banda, els sectors que redueixen el nombre de llocs adjudicats són el de les agències de viatges, amb un 20% menys i el del comerç, que registra una caiguda del 13,3%.

Distribució de quotes / El repartiment del nombre de llocs de feina per a la present temporada es distribueix en 1.765 per a establiments hotelers, 851 per a estacions d’esquí, 380 per a hotels a peu de pista, 232 per a comerços de lloguer d’esquí, 40 per a agències de viatge i 13 per al comerç al detall. Tot això tenint en compte que, tal com va passar el curs anterior, existeix la possibilitat d’augmentar fins a un 30% la quota temporal en funció de la demanda que es presenti. Pel que es refereix a l’origen dels treballadors, augmenta un 2,3% la quota destinada a ciutadans europeus (fins al total de 2.110) i un 4,8% pel que fa als extracomunitaris (1.171). La quota general també registra xifres positives en créixer fins a les 596, amb un increment del 44,3%.



El ministre portaveu, Jordi Cinca, va destacar a més la creació de nous llocs de feina especialitzats dins el món de la construcció que «està experimentant un repunt en els darrers mesos». A aquests cal sumar els treballs de fronterer emmarcats dins de la quota general, que signifiquen l’augment percentual més gran passant de 68 a 146 autoritzacions.



Pel que fa al nombre d’autoritzacions que es poden lliurar a cada empresa dins la mateixa quota general, aquest ha passat del 5% al 10% de la mitjana d’assalariats que l’empresa registri a la CASS entre l’1 de novembre del 2015 i el 30 d’abril del 2016.

Motius de l’augment / Segons el Govern, aquests registres responen, d’una banda, a la substancial millora del mercat laboral andorrà i les ofertes de feina adjacents i, de l’altra, a la reducció del nombre de persones en situació de recerca de feina inscrites al Servei d’Ocupació.