El ministre portaveu no es mulla amb Alcobé

Després de quedar demostrat que el ministre de d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, va treballar per BPA al mateix temps que exercia la seva funció pública dins el Govern –i els sindicats s’oposessin a la reforma de la llei de la Funció Pública per qualificar la seva situació «d’escandalosa»–, Jordi Cinca va al·ludir a la responsabilitat del cap de Govern de decidir el seu futur com a ministre.



Les declaracions van tenir lloc ahir per la tarda al final de la roda de premsa del Consell de Ministres. Cinca va ser preguntat per l’opinió que li mereix el fet que un ministre que ha reconegut «haver comès una il·legalitat» continuï exercint les seves funcions, al que va remetre directament a la «funció del cap de Govern» de decidir el «grau d’incidència pel que fa als fets esdevinguts».



Per contra, el ministre portaveu sí que va tenir elogis per Alcobé, del que va destacar «l’enorme dedicació que ha tingut el ministre des de l’inici de la present legislatura», animant-lo a «continuar fent la seva feina com fins ara» i al·ludint al fet que no té constància de que els afers BPA «hagin alterat la seva activitat com a membre del Govern».