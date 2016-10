Notícia Cierco diu que té proves de l’extorsió d’Espanya a BPA i al FinCEN L’empresari assegura que diverses institucions del país sabien de la nota del Tresor amb antelació L’accionista majoritari de BPA, Higini Cierco, just abans de començar la seva intervenció davant la comissió. Autor/a: MARICEL BLANCH

Higini Cierco assegura tenir proves que demostren que tant Banca Privada d’Andorra (BPA) com el FinCEN van rebre pressions per part de l’Estat espanyol que van acabar provocant la nota de la institució nord-americana i en conseqüència la intervenció de l’entitat bancària. Així ho va assegurar Cierco ahir durant la seva compareixença davant de la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera en qualitat de representant dels antics màxims accionistes de BPA. Unes proves, va exposar, que es presentaran davant de les autoritats competents «aviat».



En una exposició clara i contundent, l’empresari va afirmar que diverses institucions del país tenien coneixement que es publicaria la nota del FinCEN abans del 10 de març del 2015, malgrat que no va detallar a quins estaments es referia. En aquest sentit, va apuntar que la família propietària del banc sempre va intentar buscar una sortida a la situació de forma pactada.



El germà gran dels Cierco va ratificar la versió que va donar el mes d’agost davant la Batllia, segons la qual ell i altres dirigents del banc van ser coaccionats i amenaçats per dirigents policials espanyols per aconseguir informació de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. L’accionista majoritari va insistir en el fet que hi ha una causa efecte directe entre el procés d’independència català i la nota del Tresor nord-americà, ja que, segons Higini Cierco, BPA no s’hagués vist immersa en aquesta trama si no hi hagués el problema polític entre Espanya i Catalunya.



Mesures de control/ Durant la seva exposició, que va durar més de dues hores, l’empresari va recordar que el banc estava sanejat i que era una entitat viable i solvent. Així, va manifestar que l’entitat financera es va sotmetre a totes les auditories i que mai se’ls va informar de cap anomalia en el seu funcionament. I va especificar que els controls es van dur a terme per part de firmes de prestigi com KPMG, dirigida per qui posteriorment va ser la directora de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Maria Cosan.



La compareixença va aixecar una gran expectació que es va demostrar amb l’assistència al Consell General de fins a 17 consellers –un d’SDP, tres del PS, cinc de Liberals i vuit de DA–. Segons les fonts consultades, Cierco va contestar a totes les preguntes dels parlamentaris.



Consultat per les compensacions dineràries fetes per l’entitat, l’accionista va indicar que mai van ser sancionats per aquestes pràctiques i que eren habituals a tots els bancs del país. I, en referència aquest aspecte, va considerar que els criteris dels controls van canviar de cop i només es va acusar BPA.



Precisament pel que fa a la feina feta per les institucions andorranes quant a controls, Cierco va considerar que el Govern, l’INAF i la Uifand haurien d’haver presentat al·legacions als Estats Units contra l’actuació del FinCEN, ja que, al seu entendre, posava en entredit els treballs fets per aquests estaments.



Per tot plegat, el germà gran de la família Cierco es va presentar com una víctima més de l’afer i va mantenir la seva innocència. Pel que fa a l’exconseller delegat del banc, Joan Pau Miquel, va lamentar que en el seu cas no s’hagi respectat la presumpció d’innocència i va afirmar que cal fer-ho tant amb ell com amb la resta de processats.



Pel que fa als WhatsApps publicats recentment per alguns mitjans de comunicació del país i que haurien estat enviats a membres del Govern, Higini Cierco va reconèixer que va ser la seva dona qui els va escriure en un moment d’ofuscació però que en cap cas tenien cap intenció d’amenaçar.



Dubtes a l’oposició/ Els grups parlamentaris de l’oposició van assenyalar ahir que les explicacions de l’accionista majoritari de BPA els ha despertat «dubtes» i «preocupació». El president del grup mixt i conseller del PS, Pere López, va apuntar que «se’ns generen dubtes que des d’estaments polítics o públics del país no es conegués la possibilitat de la nota del FinCEN amb antelació».



El conseller general per SDP, Víctor Naudi, també va coincidir en destacar aquest aspecte exposant que «s’han aixecat molts més dubtes i preguntes sobre qui sabia què».

Per la seva banda, el conseller liberal, Ferran Costa, va declarar que «si els fets s’arriben a provar, estem davant d’una situació molt complexa» i que «encara hi ha moltes preguntes al respecte».



Finalment, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va opinar que els germans Cierco «estan jugant a un joc de treure informació en fascicles la qual cosa ni facilita ni ajuda en res al procés» i va instar-los a portar les proves a la Fiscalia, assegurant que «si ho haguessin fet quan calia, les coses haurien sigut diferents».