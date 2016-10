Notícia El TC veu injustificada la pròrroga de presó de Miquel El tribunal diu que s’ha vulnerat el dret a la llibertat i ordena una nova sentència L'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel. Autor/a: TONY LARA

El Tribunal Constitucional (TC) considera que la tercera pròrroga de presó provisional de l’exconseller delagat de BPA, Joan Pau Miquel, no està prou motivada. Així consta en la sentència de l’Alt Tribunal publicada ahir al Butlletí Oficial del Principat (BOPA) en resposta al recurs d’empara presentant contra la sentència del Tribunal Superior que va allargar per tercera vegada i fins el mes de juliol el tancament de Miquel.



Cal precisar que actualment l’exconseller delegat de l’entitat ja està complint amb la quarta pròrroga de presó i que, a menys d’un mes perquè aquesta darrera finalitzi, el TC ha anul·lat i deixat sense cap efecte la sentència de la Sala Penal del Tribunal Superior referent al tercer ajornament. Ara, doncs, el Constitucional ordena que es substitueixi la sentència d’un període de pròrroga ja finalitzat «per una altra actualitzada i que motivi i fonamenti l’aixecament o la continuació de la mesura de presó provisional».



En el document legal, el TC considera que s’ha «vulnerat el contingut essencial del dret a la llibertat» de Miquel, ja que el Superior manté la tercera pròrroga de presó provisional «en base a una fonamentació mancada de recolzament constitucional suficient i sense una motivació justificativa».



Amb tot, l’Alt Tribunal només estima en part el recurs d’empara. Així, no es pronuncia sobre la continuïtat o la nul·litat de la presó provisional de l’exconseller delegat del banc. «Mentre es dicta aquesta nova sentència, el Tribunal Constitucional no ha d’avançar cap pronunciament sobre el manteniment o l’anul·lació de la presó provisional discutida», exposa. D’altra banda, tampoc no troba «cap fonament» per declarar la responsabilitat del poder judicial de l’Estat per cap error comès, tal com demanava el recurrent.

La sentència també recorda els arguments de la Fiscalia per justificar les pròrrogues de la presó preventiva. En destaca el fet que Miquel disposi d’elevades quantitats de diners que superen els 16 milions d’euros. Justifiquen la decisió també recordant que se l’acusa de delictes molt greus.