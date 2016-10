Notícia Mateu: «Hi ha consellers a ple temps que fan d’advocats o d’auditors» L’exconsellera assenyala al socialdemòcrata Pere López per compaginar una feina i el Consell Mateu anuncia la seva dimissió, acompanyada de Miquel Aleix. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’exconsellera demòcrata Meritxell Mateu ha parlat per primera vegada des que va anunciar que renunciava al seu escó al Consell General. En una entrevista ahir al programa La Rèplica d’RTVA, va reiterar la seva innocència, tot exposant que ha estat «cap de turc», i lamentant que el país «té un deix medieval sobre el poder i les dones» que s’ha d’assumir. Mateu ha defensat que si realment hagués treballat de lobbista mentre era consellera general, va ser «una pèssima lobbista». També s’ha defensat pel fet de treballar com a consellera i cobrar d’una empresa privada, en aquest cas BPA. Ha posat com a exemples d’altres consellers que treballen de professors, així com consellers que cobren d’hotels o que treballen d’auditors. «Tots els que han demanat la meva renúncia que diguin si estan lliures de pecat», ha sentenciat.

Quinze dies després que Mateu presentés la seva renúncia com a consellera general demòcrata, va parlar públicament sobre tot l’afer que va motivar que marxés, tant del Consell General com del propi partit. Mateu ha defensat en tot moment la seva tasca com a assessora de BPA, «per ajudar a implantar a Andorra projectes internacionals». Així mateix, ha lamentat haver estat «el cap de turc», sobretot per part de l’oposició i dels accionistes majoritaris de l’entitat intervinguda, per desviar l’atenció «i que es parli de tot menys del que s’ha de parlar», en relació a la causa penal pendent contra el banc. Per tot plegat, es considera «injustament tractada», i ha criticat «el deix medieval sobre el poder i les dones» que hi ha a Andorra. «M’he sentit com aquelles bruixes» de la inquisició, ha manifestat, «que feien desaparèixer de la societat».

Mateu ha tingut paraules dures per a l’oposició i per als qui la van contractar des de BPA. Amb ironia, ha volgut felicitar l’estratègia de comunicació dels Cierco, assegurant que «són uns mestres» creant notícies «amb mitges proves i veritats», i que han aconseguit «encegar» la gent i «obviar» el problema real.

Pel que fa a la seva relació laboral amb BPA, ha defensat que creia en el projecte i que per a ella «era un orgull». Ha reiterat que mai ha fet de lobbista: «Si sóc lobbista és que sóc una pèssima lobbista», ha exposat, tenint en compte que el projecte que s’estava intentant instaurar a Andorra, perquè als estrangers que treballessin fora del país no haguessin de cotitzar dues vegades, mai va prosperar. En relació als correus electrònics que han sortit a la llum, els ha definit com «col·loquials» i que en cap cas demostren que volia «influenciar», i ha criticat que s’hagin filtrat «sesgats» i sense publicar tot el fil de les converses. Va tenir, ha assegurat, poques converses amb el Govern, «i si hi parlava era com a Meritxell Mateu», no com a consellera general.



se sent enganyada / La política ordinenca ha explicat que va enviar el currículum a BPA però que no va ser fins al 2011 quan la van contractar, i llavors ja era consellera general a ple temps. «Jo els vaig dir que no els podria emetre cap factura, i ells em van dir que havien trobat la solució», ha explicat. Ha afegit que els va «fer confiança» i que «pensava que em tenien regularitzada. Ara se sent «enganyada».

Mateu ha explicat que la filtració i difusió dels correus electrònics són constitutius de delicte, motiu pel qual s’està plantejant emprendre accions legals.

Pel que fa al fet de compaginar una feina en una empresa privada i com a consellera general, ha recordat que no és l’única que ho fa. Hi ha consellers a ple temps que treballen com a professors, consellers que cobren d’hotels, advocats, o que fan d’auditors i són membres de la comissió de finances, ha plantejat. A aquest darrer cas ha posat noms i cognoms: el socialdemòcrata Pere López. En qualsevol cas, «és el sistema que tenim i jo el veig positiu», ha afirmat, perquè la feina legislativa es fa «en base a l’experiència de cadascú». En relació a les incompatibilitats, no obstant això, ha volgut deixar clar que «una cosa és estar al Govern i l’altra al Consell General».

Ara bé, també ha intepel·lat als qui van demanar la seva dimissió durant una sessió del Consell General (la del 4 d’octubre), «que semblava un tribunal de la inquisició», «que diguin si estan lliures de pecat». «Jo no sé si tots els que han parlat estan lliures de culpa», ha afegit. L’exconsellera, a més, ha deixat entreveure que els liberals tenien els correus electrònics abans que sortissin publicats en un mitjà digital català. «Vaig prendre la decisió de dimitir quan vaig veure clar que els accionistes majoritaris de BPA s’havien convidat al Consell General de la mà dels liberals», ha assegurat.

Finalment, Mateu ha reconegut que la seva decisió de deixar Demòcrates per Andorra -que va fer a través d’un correu electrònic- «va ser en calent», i que si ho hagués reflexionat més «no l’hauria escrit». Ha conclòs l’entrevista agraint el suport rebut «de molta gent i molt diferent».