Maymó reviu la quotidianitat de l’Imperi Romà

El Siervo narra la història d’una família romana que creix a la Vil·la de Semma, un indret paradisíac on quatre protagonistes acabaran confluint en un destí que ningú podria imaginar.

Amb aquesta obra, l’escriptor Xavier Maymó fa un salt de la Guerra Civil (època en què se centren els seus dos primers llibres) al gran Imperi Romà. Maymó assegura que sempre ha estat cridat per la història, i tot i que ha calgut un llarg procés de documentació, l’escriptor ha deixat volar la imaginació per transcriure el decurs dels quatre personatges.



El llibre està disponible des del 16 de juny d’aquest any, però Maymó va fer ahir la presentació oficial a Andorra, al Fòrum de la Fnac. On a banda d’explicar la seva obra va signar exemplars i va poder rebre de primera mà les crítiques dels ciutadans que s’hi van desplaçar. Al respecte, Maymó va destacar que fins ara «el feedback que he rebut per part dels lectors ha estat molt bo». Entre els elogis que ha rebut l’escriptor, aquest mateix en destaca «la fàcil lectura i la composició dels personatges. Els ciutadans que se m’han apropat m’han dit que la relació entre ells i les històries que els succeeixen estan molt ben trobades». A més, l’obra es «composa de capítols curts i aquest fet crec que ajuda a fer tenir fàcil comprensió i lectura de la història».



Maymó també va assegurar que el llibre ha estat realitzat amb un propòsit: mostrar el decurs d’uns personatges en un context històric concret. «Perquè en la novel·la el més important són les coses que li van passant als personatges més que el context on es troben».



El Siervo, però, no es una obra nova, doncs aquesta és una segona edició –traduïda al castellà– de El Servi de Semma. Així, els qui ja hagin llegit la novel·la, tenen l’oportunitat de retrobar-se amb els protagonistes, ara en una altra llengua, i descobrir petits retocs que l’autor ha volgut fer en algun dels capítols. Tot i això, la història principal és la mateixa i l’essència que la precedeix ha quedat intacta.

Maymó també va destacar que està treballant en una segona publicació. «Ja he començat a desenvolupar els personatges i puc dir que aquesta segona part començarà on acaba la primera».



Aquesta publicació seguirà la mateixa línia que el seu predecessor, doncs tal i com va detallar el seu autor, els veritables protagonistes no seran «els successos històrics, sinó la influència que aquests successos tindran en els personatges, que arrel del que els va passant van construint el seu propi destí».