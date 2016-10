Notícia L’Aplec d’Escalada de l’Alt Urgell arriba a la cinquena edició L’organització aposta pel respecte per l’entorn tot fomentant la recollida i selecció de residus Un edició anterior de l’aplec a Coll de Nargó.

Aquest cap de setmana torna a Coll de Nargó l’Aplec d’Escalada de l’Alt Urgell. Com en les anteriors edicions, vindrà acompanyat d’un munt de propostes: audiovisuals, passis de pel·lícules, demostració d’highlines i teles acrobàtiques, sopar, música en directe i el ja tradicional Lance al Pernil de demà al vespre. El programa es completarà diumenge al matí amb una xocolatada popular abans d’anar a escalar.

L’esdeveniment, que celebra la cinquena edició, s’ha consolidat com la trobada no competitiva d’escalada més important de Catalunya. A banda de les activitats per als adults, demà a la tarda els més joves tindran activitats pensades per a ells. Així, al pati de les escoles de Coll de Nargó s’instal.larà un inflable, un mur d’escalada i slacklines.

L’organització, alhora, vol que cada any l’aplec sigui més sostenible ja que, recorden, «les massificacions perjudiquen l’entorn». És per això que aquest any han convidat l’escalador i guia de muntanya i escalada Joan Olivé que farà una xerrada informativa i presentarà l’Econtainer, recipient pensat «per tal de facilitar que no deixem residus a la muntanya».

Com en l’anterior edició els participants al sopar que portin el seu got i els seus coberts se’ls hi descomptarà un euro. I com a novetat, a tots als participants al sopar se’ls regalarà un got reciclable commemoratiu de l’aplec. Una altra mesura per contribuir al medi serà que es continuarà separant les deixalles i vetllant per tal que l’entorn no es malmeti.



300 escaladors / S’espera la visita d’uns 300 escaladors «que de ben segur gaudiran del fantàstic entorn de Coll de Nargó», avancen els promotors. Les places són limitades. L’aplec és possible gràcies a un entusiasta grup de voluntaris, el suport de l’ajuntament i de la Unió Excursionista Urgellenca i l’AEU de Tàrrega. També s’hi impliquen comerciants locals que hi col·laboren amb l’aplec i les diferents empreses que regalen material pel concurs, que es farà dissabte al vespre, informa RadioSeu.