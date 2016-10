Drons contra cucs

Els nivells no són alarmants, però les temperatures càlides registrades tan la temporada estival com els mesos anteriors han provocat que la processionària –aquell cuc capaç d’enterrar-se durant quatre anys seguits si veu que el clima exterior ha de provocar-li calfreds– s’instal·li als arbres dels boscos d’Andorra. Si la seva presència no amenaça la vegetació, si podria per contra ésser un perill tant per als animals com per als propietaris que opten per aprofitar els espais naturals del país per treure a passejar les seves mascotes. Per tal d’evitar ensurts, alguns dels comuns més afectats –La Massana, Encamp i Canillo– les corporacions han engegat els darrers dies i com cada tardor, respectives campanyes de prevenció d’aquesta eruga.



Enguany, amb una novetat important i curiosa amb què, a més d’incidir positivament en l’eficiència de la lluita contra el cuc, també assoleixen un important estalvi: les administracions locals han recorregut al dron per combatre el cuc i en detriment de l’helicòpter emprat en períodes anteriors. Així ho va destacar ahir el conseller massanenc de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde. Malgrat no saber-ne indicar l’import exacte, explicava: «Només el trasllat de l’helicòpter fins a les zones afectades ja suposava una important despesa» que en aquesta ocasió s’ha evitat amb «el subcontracte d’una empresa catalana» que s’encarrega de fer funcionar aquest aparell volador de petites dimensions.



A l’estalvi cal afegir altres avantatges del nou procediment que, si bé se sotmetia a prova, només una setmana després ja se’n fa una valoració satisfactòria.

El major dels pros que comporta el dron en la lluita contra la processionària, a banda de permetre abaratir costos, passa per la capacitat dels tècnics de medi ambient de procedir a una aplicació de l’antiparasitant molt més acurada, incidint en «les famílies d’arbres afectades» i facilitant no aplicar «el producte en vegetació en què no s’ha detectat l’eruga», segons va explicar Gueimonde. En aquesta línia, de la mateixa manera que s’actua d’una manera més precisa, s’evita no només la molèstia que l’helicòpter pot ocasionar prop del nucli urbà sinó evitar que «l’olor molest del producte arribi a la ciutadania». Amb tot, va emfasitzar, Gueimonde, es tracta de «prodcuctes homologats per la Unió Europea» i que per tant no suposen un perill. Sí podria ser-ho per contra el cuc, la prevenció contra el qual clourà la propera setmana després que hi hagin treballat desenes de tècnics de les diferents parròquies.