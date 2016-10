L’enllumenat nadalenc de la capital, assignatura pendent

La precipitació amb què es va haver de concedir a dos privats el subministrament de l’enllumenat que en menys de dos mesos ha d’engalanar la capital per a les festes nadalenques, fa que únicament una part de la parròquia estreni enguany els ornaments que tantes desavinences despertaven entre majoria i minoria d’Andorra la Vella. La mateixa cònsol major, Conxita Marsol, reconeixia que el comú que encapçala ha hagut de «declarar deserts» certs apartats del concurs nacional que s’obria amb caràcter d’urgència a causa de l’escàs termini de què disposaven les empreses per presentar les seves respostes. D’aquesta manera, únicament s’han adquirit, per un valor de poc més de 140.000 euros, nous motius per a les principals zones comercials.



L’avinguda Meritxell, Riberaygua i Trabesseres i el Fener Boulevard, punts calents de la capital, són els carrers que comptaran amb llums nous aquest Nadal degut al poc temps que des de la corporació es va donar a les empreses per oferir propostes. Tota la capital comptarà, per contra, amb enllumenat diferent, segons va precisar Marsol. A tal efecte, la corporació ha arribat a un intercanvi amb municipis catalans per així intercanviar els motius nadalencs i disposar d’una decoració diferents a la que els darrers anys ha lluit a la capital.



Redistribució de recursos / Bona part de l’ordre del dia que ahir ocupava els consellers de la capital passava per l’aprovació de canvis en els comptes comunals. En total, van redistribuir-se 674.000 euros dins del capítol dels pressupostos dedicats a les despeses. L’actuació respon a la voluntat «d’optimitzar els recursos comunals», tal com va explicar Marsol a instància de la interrogació de la consellera del Partit Socialdemòcrata Dolors Carmona. Així, davant la manifesta «preocupació» d’aquesta darrera per la possibilitat que la majoria estigui dedicant partides necessàries per a assumptes peremptoris a altres qüestions, la mandatària va esclarir que, per contra, s’està procedint precisament a actuar sobre mancances detectades.



Els diners redistribuïts procedeixen d’adjudicacions que, en executar-se, han tingut un cost més baix del previst en elaborar els comptes provisionals ainicis de la legislatura, o bé d’altres que no s’ha cregut imprescindible desenvolupar, segons va expressar la demòcrata. D’aquesta manera, la part de diners que finalment no s’ha destinat, per exemple, al manteniment d’edificis perquè les tasques han estat més econòmiques del pressupostat es destinaran properament, tal com va concretar la consellera de Finances, Maria Carme Nin, a intervencions com la construcció d’una escala d’emergència per a la Casa Comuna –per 200.000 euros–, la compra de vehicles per a diversos departaments –155.500 euros– o l’adaptació i millora de l’aparcament del Prat de la Creu i els seus serveis, la qual cosa tindrà un cost aproximat de 95.000 euros.