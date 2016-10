El Govern treballa en una llei contra el tràfic de persones

El Govern treballa en l’elaboració de la llei mitjançant la qual el Principat ha d’adaptar-se al context internacional en matèria de lluita contra el tràfic d’éssers humans. La normativa s’elaborarà tot seguint les recomanacions emeses pel Comitè dels Estats part per a l’aplicació del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans, tal com informa el mateix Executiu a través d’un comunicat de premsa en què no s’explicita, per contra, quins han estat aquests requeriments de la institució supranacional.



Així, tal com informa la nota governamental, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar ahir que s’està treballant en el projecte de Llei d’establiment de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir a les possibles víctimes. Va dir-ho durant la celebració de la taula de treball de seguiment de les recomanacions del Grup d’Experts sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (Greta) i del Comitè dels Estats part per a l’aplicació del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per Andorra. En aquest context, el Greta va presentar les principals recomanacions del primer informe d’avaluació sobre Andorra i la informació per part del Govern de l’evolució del marc jurídic nacional. En cap dels dos casos s’ofereixen especificacions.

Actors implicats/ A la reunió van assistir representants de la fiscalia, la batllia, l’Institut de Drets Humans, Stop Violències, el Ministeri d’Afers Exteriors, el Ministeri de Salut i el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. Els participants van poder intercanviar punts de vista sobre aspectes com la prevenció i la sensibilització de la societat civil i dels professionals o la identificació proactiva de les víctimes del tràfic d’éssers humans.

Com a Estat part del Conveni signat e l2005, Andorra coopera amb Greta en les avaluacions i amb el seguiment dels informes i de les recomanacions del grup d’experts.