El BC Andorra solidari

El BC Andorra és tot un referent al Principat a nivell esportiu, però també en el vessant social. El seu interès mediàtic no té comparació dins les nostres fronteres i té l’obligació moral de ser una entitat exemplar. Ahir va demostrar una vegada més el seu compromís amb la societat. Si dimecres els jugadors van entrenar amb samarretes roses per mostrar per fer-se partícep del dia mundial contra el càncer de mana, ahir va ser la directiva, encapçalada per Gorka Aixàs, la que va signar un conveni de col·laboració per una temporada amb Assandca, l’Associació Andorrana contra el Càncer.



L’acord consisteix en què el club ajudarà a l’ens que presideix Josep Saràvia en tasques de sensibilització sobre la seva feina, a més de promoure diverses accons per la recaptació de fons. Dissabte vinent, la primera contra el Bilbao (21.00 hores, Poliesportiu): en el descans es sortejarà una samarreta tricolor entre els participants d’una rifa, les butlletes de la qual es vendran al hall del pavelló abans de l’inici del partit. «És un tema que desgraciadament toca gairebé a totes les famílies i poder ajudar és un deute per a nosaltres», va as senyalar el president del club.

Des que el MoraBanc és a l’ACB, les accions solidàries s’han multiplicat. Ben sonat va ser el repte de Ferran Teixidó, de pujar i baixar les escales del Poliesportiu fins a l’equivalent d’haver fet l’ascensió a l’Everest (8.848 metres), en benefici de Càritas, o el llançament del llibre El joc que estimem la recaptació del qual va anar íntegra amb Unicef, entitat amb la qual el club també mostra la seva solidaritat fent la donació de la recaptació d’un partit a cada temporada, com també va aportar a l’Associació de Síndrome de Down d’Andorra en el dia mundial dedicat a aquest col·lectiu. Fins i tot s’ha regalat un piano a l’escola de Meritxell, amb la qual cada any acostumen a dirigir una acció solidària, i entrades gratis a Fundació Tutelar o l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional del Principat.

ELS JUGADORS, A LA FIRA / Com no, el MoraBanc tindrà el seu espai a la Fira d’Andorra la Vella i rebrà la visita de tots els jugadors del primer equip. Avui, per exemple, assistiran Navarro, Guille Colom, Nacho Martín i Jelínek a l’inauguració, a les onze del matí. Demà, al llarg del dia i fins les sis de la tarda, passaran per allà Schreiner, Shermadini, Burjanadze, Stevic, Antetokounmpo, Walker i Albicy. A les nou, recordem, hi ha partit i a l’estand es poden comprar entrades a meitat de preu.