Més combativitat de la sub-17 de futbol en la derrota contra Kazakhstan

La selecció sub-17 també va acabar cedint ahir a l’Estadi Comunal en el tercer partit de la primera fase classificatòria per al Campionat Europeu però aquesta vegada la diferència no va ser tan abismal com s’havia reflectit amb Grècia i República d’Irlanda. Kazakhstan es va encomanar a la seva estrella, el punta Seidakhmet, per resoldre 2-0.



Aquest va enviar al travesser la pilota amb una rematada de cap quan no s’havien complert ni dos minuts de joc, al quart d’hora va provocar un penal que transformaria Zhakipbayev i al 24 va arrodonir la seva actuació rematant, amb Renzo venut a dins de l’àrea petita, una passada de la mort d’Ussachev. Seidakhmet fins i tot va regalar una centrada en el temps de descompte de la segona part a Mukashov, que va rematar de cap fora a porta buida.



Andorra va ser molt més combativa i endreçada que a les dues primeres jornades. I fins i tot va marcar al minut 12 amb 0-0 al marcador, després d’una centrada des de l’esquerra de l’atac que Oliveira va pentinar des del punt de penal i Guillen va rematar al segon pal, però l’àrbitre va invalidar l’acció per fora de joc.

Antunes va perdonar el 2-1 al descompte del primer temps amb una rematada innocent en una posició immillorable dins l’àrea i en el 49 Araujo va rebre una passadaen profunditat, va guanyar l’esquena a Shamshi i de primeres va provar una vaselina que va anar dins, però novament el gol va ser anul·lat per fora de joc. Andorra es va quedar a zero, però va fer mèrits per marcar.



En l'altre partit, República d'Irlanda es va imposar per la mínima (0-1) a Grècia, al Centre d'Entrenament de la FAF. Així doncs, els irlandesos acaben primers de grup i els hel·lens segons.