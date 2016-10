Arcalís, a prop de continuar dos anys més al Freeride World Tour

Vallnord-Arcalís està en negociacions amb la cúpula del Freeride World Tour (FWT) per continuar almenys dos anys més al calendari del màxim circuit mundial de fora pista. Des de l’estació que dirigeix Xabier Ajona asseguren que l’acord està molt a prop de segellar-se, després de mantenir una primera presa de contacte fa tres setmanes i una darrera reunió la passada, en la qual totes dues parts van mostrar predisposició per al sí.



Cal recordar que Arcalís està complint un contracte de tres anys, que expira aquesta temporada d’hivern. A partir del gener, tornarà a viure’s uns dies de luxe amb la presència dels millors especialistes mundials d’esquí i surf de neu fora pista. Si tot va bé, també el 2018 i el 2019, amb un any més prorrogable per al 2020 degut a que abans d’aquesta edició hi ha eleccions comunals i Secnoa no vol que això pugui deixar en herència un esdeveniment que pugui suposar un problema a qui governi llavors.