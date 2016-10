Purito no es retira

La sorpresa de les sorpreses va saltar ahir. Purito Rodríguez ha decidit acceptar la seductora oferta de l’equip qatarí Bahrain-Merida i per tant continuarà un any més com a professional del ciclisme. No es retirarà, tal i com havia anunciat entre llàgrimes en roda de premsa durant el pas del Tour de França per Andorra, l’11 de juliol passat.



«Ha estat impossible resistir-me!!!! @Bahrain_Merida es el culpable!!! Moltíssimes gràcies», va piular el ciclista resident ahir a la tarda, quan la notícia ja s’havia escampat per tots els racons d’internet. Amb 37 anys que té, ja havia anunciat fa algunes setmanes que tenia molt poques opcions d’estirar la seva carrera professional, deixant oberta una porta que a l’estiu havia deixat completament tancada. Fins i tots va arribar a dir que tenia «moltes ofertes» per continuar i el seu representant, Àngel Edo, també va admetre que tenia sobre la taula una proposta sucosa que li estava fent replantejar-se continuar en la primera plana mundial del ciclisme.



Van ser una sèrie de pistes que apropaven a la realitat una cosa que semblava impossible. I finalment ha estat així. Andorra continuarà enganxat al Tour i la Vuelta animant el seu corredor –tot això confiant que les correrà un any més– durant una temporada en un equip al qual també hi hauran l’italià Vincenzo Nibali, que serà el líder de l’equip, o l’espanyol Ion Izagirre. Però el seu contracte serà més que això: «Continuará a l’estructura fins el 2019, amb un important paper dins de l’apartat tècnic, com a mentor dels joves corredors i consultor de la direcció tècnica», resa el comunicat de l’equip qatarí gestionat per l’ex gerent del Lampre-Merida, Brent Copeland, a més de tenir-lo com a «ambaixador per a la promoció del ciclisme al regne de Bahrain».

«Serà un paper nou» / Purito també va treure a la llum un comunicat al qual va explicar els motius de no retirar-se encara: «La meva decisió de retirar-me sempre ha estat erma, però m’han proposat un projecte molt interessant al qual em sentiré còmode i motivat. Una altra raó és que podré treballar fins el 2019 al grup de tècnics. Aquest paper serà nou per a mi, però l’únic que m’han demanat és que gaudeixi del ciclisme com sepre i aportar la meva experiència i coneixements acumulats al llarg de la meva trajectòria».



També ha influït, segons va deixar caure Edo, que no es pogués retirar després dels Jocs Olímpics de Rio, com ell volia. Encara tenia contracte amb Katusha –i el té, fins el 31 de desembre– i l’equip rus el va obligar a córrer les curses italianes Milà-Torí, Piamonte i Lombardia. «Aquella obligació l’ha fet canviar el seu punt de vista. Vol deixar l’esport de la manera que sempre ha volgut», va afirmar el seu representant. En cap cas en una cursa de segona o tercera fila. Tot el sentiment que té amb aquest canvi de rumb en la seva vida la va resumir en una última frase: «Crec que una opció així és una somni, Bahrain-Merida m’ha ofert justament el que jo buscava».

DIMARTS, PRIMERA REUNIÓ D’EQUIP / La primera trobada de tot l’equip està prevista per al pròxim dimarts a la localitat croata de Porec. Però possiblement no hi siguin tots els corredors que formaran l’equip. Perquè aquest ha de tenir els punts necessaris com per córrer a UCI Pro Team, l’elit del ciclisme professional.