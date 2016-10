Notícia Martí convocaria eleccions si hi hagués consens en els grans reptes El demòcrata assegura que les proves de Cierco no posaran en entredit l’actuació de les institucions El cap de Govern, Toni Martí, durant el jurament de càrrec del nou conseller general demòcrata Antoni Missé. Autor/a: MARICEL BLANCH

«Tot és plantejable perquè els reptes són enormes». Així va respondre el cap de Govern, Toni Martí, preguntat ahir pels periodistes sobre la possibilitat d’avançar les eleccions generals. Una opció que els darrers dies s’ha posat damunt la taula i sobre la qual va reconèixer que «hi ha moments en què evidentment un ho valora tot». En aquest sentit, va matisar que «si el clima fos d’un gran consens, un gran diàleg per buscar un acord» amb els grans temes d’Estat «potser m’ho pensaria més de pressa perquè penso que faria un bé a Andorra».



El líder de l’Executiu feia referència, principalment, al repte de l’acord d’associació amb la Unió Europea, al nou paradigma de la banca i a «reformes importants» com la que està duent a terme el Ministeri de Salut o l’elaboració del pressupost del 2017. Amb tot, Martí va diluir el debat dient que «no tinc res decidit» i que «penso en tot, també en acabar la legislatura».



Martí va indicar que «no havia vist mai unes sessions de control tan dures» com les d’aquesta legislatura i que s’ha preguntat si el Govern és culpable del que ha passat en referència a l’afer BPA. Una qüestió que creu que «és la justícia qui ho ha de decidir».



«Molt tranquil» amb el ‘cas BPA’/ Pel que fa a les declaracions que va fer Higini Cierco davant la coneguda com a Comissió especial de BPA aquest dimecres, el màxim responsable del Govern va assegurar que les proves que l’accionista majoritari del banc va apuntar que tenia no posaran en entredit l’actuació de les institucions de l’Estat. «Puc assegurar que jo tinc la consciència extramadament tranquil·la»,va remarcar. Per això, va afirmar que «no estem preocupats» perquè «nosaltres vam ajudar a les institucions que era el nostre deure davant d’una nota del FinCEN duríssima». I va instar a Cierco, de nou, a portar les proves que tingui a la Fiscalia. «Si hi ha proves que s’entreguin. A mi m’agradaria conèixer-les», va dir.



El líder demòcrata va reiterar que «nosaltres hem fet la feina que ens tocava amb les circumstàncies que ens va tocar viure». I va afegir que «si hi ha hagut danys col·laterals i hi ha gent que veu de forma clara que el que s’ha fet no és just, poden recòrrer, això és l’Estat de dret». «Com a cap de Govern la reflexió és que hem de deixar treballar la justícia. A tothom se’l jutjarà pels actes i la responsabilitat que teníem en el seu moment», va sentenciar. En aquest sentit, va agregar que «s’ha parlat molt de la sobirania i la sobirania també es defensa amb la separació de poders, deixant treballar a la justícia».



Silenci sobre Alcobé/ Sobre les repetides demandes de l’oposició perquè Martí acceptí la dimissió del ministre Jordi Alcobé, el cap de l’Executiu no va voler fer cap comentari. Únicament es va limitar a dir que respondrà a totes les preguntes que se li formulin en la propera sessió parlamentària de control al Govern.



Sessió parlamentària/ Les declaracions del demòcrata van tenir lloc després d’una sessió ordinària del Consell General on es va debatre, principalment, sobre la modificació de la Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) i la proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.



Els partits de l’oposició van coincidir en demanar una reforma més àmplia de l’INAF, ja que la modificació només inclou el fet que s’obri la porta a què persones que no siguin de nacionalitat andorrana puguin integrar la totalitat del consell d’administració amb l’excepció del president. Els grups consideren que la reforma ha de ser més àmplia i ha de servir per dotar el supervisor del sistema financer de les eines necessàries per poder fer front als «reptes que té plantejats».



Pel que fa a la regulació del finançament electoral i els partits polítics, l’oposició va donar suport a la presa en consideració de la proposició de llei qualificada però va anunciar que presentaria esmenes. Tant el grup liberal com el grup mixt van posar de relleu que les esmenes aniran especialment enfocades en el que fa referència a les subvencions, ja que consideren que va en detriment dels partits polítics petits i només afavoreix als grans grups o aquells que tenen més recursos econòmics.

La sessió també va servir per oficialitzar l’entrada com a conseller general d’Antoni Missé en substitució de l’exparlamentària Meritxell Mateu. L’ordinenc va prometre al càrrec per al grup parlamentari demòcrata i va assegurar que encara el repte amb «humilitat i respecte».