El fortí del MoraBanc espera el líder

Partidàs, el que es presenta aquesta nit al Poliesportiu d’Andorra (21.00 hores). El BC MoraBanc Andorra, intractable davant el seu públic, ha guanyat els dos partits que ha jugat com a local a la Lliga Endesa –Gran Canària i Joventut– i es mesura a un Dominion Bilbao Bàsket reinventat que suma un ple de triomfs i colidera la classificació amb el Tenerife. Amb aquests dos condicionants, s’apropen 40 minuts de bon bàsquet.



Els precedents no són gaire encoratjadors per al conjunt que dirigeix Joan Peñarroya. L’objectiu és aconseguir la primera victòria de la història tricolor en partit oficial contra Els homes de negre. Perquè els quatre enfrontaments que han protagonitzat –la temporada passada i fa dues– s’han decantat a favor del conjunt basc. El passat, però, no té cap importància per al tècnic: «Hem de pensar en l’equip que tenim davant ara. És el partit més difícil que juguem a casa aquesta temporada i caldrà fer un bon partit contra un rival que sap respondre bé en els moments claus».

TRIOMF A LA PRETEMPORADA / Hi ha un cinquè partit que ha medit MoraBanc i Bilbao. Va ser al setembre, a la pretemporada, i en aquest amistós sí va sortir victoriós el quadre andorrà. Llavors, però, Peñarroya no tenia a les seves files Shermadini, Schreiner i Burjanadze i Carles Duran, nou a la banqueta de l’actual colíder, tenia cinc baixes. «El partit de demà poc a veure tindrà amb el del setembre», va assegurar el preparador tricolor. «És un rival que tot i perdre el dimecres, ha guanyat quatre partits de lliga, fa un bon bàsquet i té jugadors desequilibrants», va alertar.



Perquè fa quatre dies, el Bilbao va caure en el debut a l’Eurocup contra l’Alba Berlín –l’equip del qual el MoraBanc va fitxar Stojanovski fa dues temporades– per 77-85. Amb tot, per a Peñarroya, «aquesta derrota no crec que afecti». De fet, considera que té una lectura ambigua: «És un equip amb la confiança pels núvols i jugadors molt en forma... Perdre els ha posat en sobreavís».

Mumbrú, hervelle i Bamforth / El Bilbao té tres jugadors que estan marcant les diferències de manera clara. Un és Bamforth, el jugador més valorat de l’ACB (25,3), el màxim anotador (20,5 punts), el millor en tirs lliures (21 de 22 amb un encert del 95,45%, el segon triplista (11 de 17 amb un 64,71%) i el setè en tirs de dos (14 de 19 amb un 73,68%). L’altre és Mumbrú, segons Peñarroya «el jugador amb més impacte de la lliga», veterà de 37 anys, tercer que més partits ha jugat a l’elit del bàsquet espanyol amb 615 i totalment decisiu en la passada jornada, en la qual els de Duran van imposar-se al totpoderós Barça, amb 25 punts de l’aler barceloní. «Serà clau parar-lo», apunta Nacho Martín. El tercer és Hervelle, un murri a la pintura que sempre rendeix a un alt nivell.



Amb tot, l’ala-pivot de Valladolid no se sent intimidat tot i que els espera un equip amb una plantilla «molt complerta»: «Porten una bona ratxa, però és de quatre partits guanyats, no de deu o dotze. Algun dia punxaran...», va deixar anar. La clau per sortir victoriós, però, la va donar Thomas Schreiner: «Recordo els partits que vam perdre contra ells els dos darrers anys i caldrà jugar de la millor manera per tenir opcions. Sempre agrada derrotar al líder».



El base austríac, que ha tingut Preeuropeu i s’ha perdut gran part de la pretemporada, ja comença a guanyar protagonisme. 7 minuts de joc en el primer partit amb 2 punts i 1 assistència; 11 en el segon amb cap punt i 3 assistències, i 22 en el tercer amb 9 punts i 5 assistències. De menys a més, tot i que per a ell no té cap significat a nivell mental: «Sempre tinc confiança, jugui bé o malament; entri o no la pilota», va deixar clar. A més, a Schreiner ara mateix el que li preocupa més adaptar-se als nous jugadors de la plantilla: «Per a un base sempre és necessari conèixer amb qui jugues. Cal temps perquè ens adaptem els uns als altres però tenim una plantilla amb molt talent i esperem fer-ho millor que la temporada passada».

Stevic, dubte / Peñarroya té el dubte d’Oliver Stevic, que no ha entrenat en tota la setmana per problemes musculars. «És un contratemps evident», afirma el tècnic, que esperarà fins a última hora.





PROTAGONISME DE LA PLANTILLA A LA FIRA D'ANDORRA LA VELLA



Nacho Martín, Navarro, Colom, Jelínek, Peñarroya, Solana i Aixàs es van deixar veure ahir al matí a l’estand del BC Andorra en les primeres hores de la Fira d’Andorra la Vella 2016 que també van visitar polítics com Marsol, Codina o Pons, a la foto . Avui hi passarà la resta del vestidor per signar autògrafs, fer-se fotos i passar una bona estona amb el públic, que podrà gaudir de diversos jocs, regals i comprar entrades contra el Bilbao a meitat de preu.