L’FC Andorra visita un Vic ferm a casa

L’FC Andorra posarà demà a examen el seu espectacular inici de lliga en la visita a un camp, el del Vic, que està sent un fortí (16.00 hores).



La marxa de Justo Ruiz el passat 31 de setembre no va passar factura a un equip que portava set punts en tres partits i que amb l’arribada d’Emili Vicente ha fet un sis de sis. Quatre victòries i un empat és el bagatge del conjunt tricolor, segon classificat al grup 1 de Primera Catalana tot i comptar amb dos partits menys que la majoria dels equips, que vol perllongar la ratxa en un camp en el qual, segons va assenyalar Jordi Pedrós, «serà complicat treure els tres punts».



L’adaptació al nou tècnic va pel bon curs, va afirmar el lateral dret tricolor: «Ell sap de futbol i això ajuda». La seva, que és un dels fitxatges d’aquest estiu, també: «Em sento recolzat des del primer dia pels companys. Som com una família».



El Vic és un equip que tot el que treu a casa, ho perd a domicili. Com a local està invicte, amb dos triomfs i un empat; de visitant ha sumat quatre punts de dotze, però ha perdut als dos darrers desplaçaments. D’això es vol aprofitar l’FC Andorra, que no renuncia a mantenir les opcions d’ascens fins a final de temporada, tot i que Pedrós prefereix parlar de la moda Cholista del partit a partit: «El treball del dia a dia és el més important. Tot esforç té benefici a llarg termini. No renunciem a res en aspiracions, però el que pensem només en el Vic i en portar els tres punts d’allà».