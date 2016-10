Els Isards debuten amb Malta en un nou Preeuropeu

La selecció nacional de rugbi inicia avui un nou camí en el Campionat d’Europa, a la Divisió 2B, contra Malta a l’Estadi Nacional 18.00 hores).



Jeannot Martinho comptarà amb nombroses baixes, algunes d’elles de gran pes al vestidor com és el cas de Gala Gagnidze o Jamrulidze per lesió i Bruno Comas, a qui el seu club –el Tournefeuille, líder a la Tercera Federal Francesa– no permet cedir perquè té partit aquest cap de setmana. Per contra, el seleccionador ha inclòs a la llista definitiva de convocats Pere Aràjol i Paco Rubia. L’objectiu en aquesta nova fase tornarà a ser el de mantenir la categoria, en una divisió a la qual també hi ha Xipre, Israel i la gran favorita a acabar primera, Croàcia, selecció a la qual Andorra visitarà la setmana que ve.