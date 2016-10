Notícia Recepció a Seu, filla del campió olímpic de 1992 Joe Jacobi El medallista nord-americà l’hi va posar a la seva filla el nom, únic al món Recepció a Seu, Lisa i Joe Jacobi a l’Ajuntament de la Seu. Autor/a: Seu, Lisa, Joe, Jacobi, medallista, campió, olímpic

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va rebre ahir a l’ajuntament la jove canoista nord-americana Seu Jacobi. L’esportista, de 15 anys i nascuda a Ducktown (Tennessee), és filla de Joe Jacobi, que va ser medallista d’or olímpic al Parc del Segre als Jocs de Barcelona 1992, en la categoria de C2 juntament amb Scott Strausbaugh.

Segons ha pogut constatar el consistori, Seu Jacobi és l’única noia que té aquest nom, que els seus pares l’hi van posar en honor a la ciutat on Joe es va proclamar campió olímpic. Actualment, la jove palista segueix les passes del pare i aspira a formar part de l’equip de canoe eslàlom dels Estats Units. De fet, ja coneixia la Seu d’Urgell perquè hi havia vingut amb els seus pares, Joe i Lisa, i actualment hi ve a entrenar de manera periòdica, com a complement als entrenaments que fa habitualment a Tennessee, Oklahoma i Washington. Per això, s’ha mostrat «agraïda» per aquesta singular rebuda oficial.

A banda de la seva faceta com a piragüista, Seu també és fotògrafa, música, dissenyadora i creadora d’un projecte propi anomenat Simply Seu Hoops.