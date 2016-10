La gran acollida de la Fira fa repensar el seu model per a l’any que ve

La 38a edició de la Fira d’Andorra la Vella va obrir les seves portes ahir a les 11 del matí amb la inauguració oficial per part del principals representants institucionals del país. El cap de Govern, els cònsols majors i menors de la capital, el síndic i la subsíndica i alguns representants de l’oposició van recórrer totes les paradetes de l’envelat donant la benviguda a la nova edició d’un esdeveniment que, segons Conxita Marsol, «es troba al límit del seu creixement». El fet de no poder donar cabuda a tots els demandants per exposar-se a la Fira fa que «ens haguem de replantejar el model de cara a l’any vinent», va manifestar la cònsol, ja sigui «amb un model multifuncional o en dos caps de setmana diferents», destacant sempre la disponibilitat d’espais a Andorra la Vella per a que pugui dur-se a terme aquesta «possible modificació».

Senyals de recuperació / Marsol va destacar que finalment «s’ha arribat a temps» pel que fa als terminis de muntatge marcats i que, malgrat les incerteses de l’arribada de l’envelat, «s’ha demostrat que s’ha de ser positiu». També va explicar la voluntat constant «de ser transparents en tot el procés» i que, a partir de dilluns, «ja es podia assegurar del cert que tot estaria muntat sense incidències». El creixement en el nombre de demandes podria entendre’s, segons la cònsol major, com un senyal de «recuperació econòmica» en comparació a altres anys en que l’activitat estava «força més parada».



El cap de Govern, Toni Martí, va explicar que malgrat «l’evident canvi que s’està experimentant» en el sector econòmic, no va voler «fer triomfalismes ja que les coses encara no estan anant tan bé com haurien d’anar». Martí també va voler fer èmfasi en la realitat dels ciutadans andorrans que se simbolitza, a part d’en les grans empreses, «en una gran majoria de petits empresaris i comerciants que representen el 80% de la població». Respecte al repunt de recuperació econòmica, va destacar que «ens hem de creure que estem de pujada» i la situació «de fa cinc anys no té res a veure amb la que vivim avui en dia». Quant a la creació d’un possible espai multifuncional va destacar que s’ha d’estudiar la seva viabilitat però que «es tenen oferiments per part del Comú d’Andorra la Vella» i que tot està anant «molt bé». També va voler posar l’accent en què, independenment d’on es construeixi, «ha de ser propietat pública», d’aquí «tots els esforços» en la modificació «de la Llei d’ordenació del territori».



‘Afer BPA’ / Pel que fa a les darreres compareixences de Cierco, Martí va destacar el «màxim respecte a la seva figura» i la seva «plena tranquil·litat» en un tema en què el Govern «ha d’estar de part de les institucions que va crear el Consell General i que han realitzat correctament la seva funció».