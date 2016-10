Ambient distès dominat pel bon temps

En un matí més fred del que anunciaven les previsions, la tranquil·litat i la normalitat van protagonitzat un començament de Fira en què no es va registrat cap fet fora de l’habitual. Els representants de les institucions van saludar tothom i van participar de les activitat lúdiques i gastronòmiques que oferien els diversos estands. Partits de pàdel, llançaments de pilota o tastos de menjar van atraure cònsols i consellers que no dubtaven en fotografiar-se i conversar distesament amb tots els presents.



Pel que fa als possibles problemes de muntatge pels més que anunciats retards en l’arribada de l’envelat, sembla que finalment tot ha pogut estar muntat a temps i ha seguit la planificació prevista des de l’inici.



Reaccions

Els representants concessionaris presents a la fira van expressar l’absència de qualsevol problema per a l’arribada dels cotxes. Els mateixos van destacar que al final «tot ha seguit els mateixos tempos que l’any passat» i que, malgrat dimecres encara estaven «amb alguns dubtes de si es podria dur a terme amb normalitat», dijous per la tarda van poder entrar tots els vehicles sense incidències. Les associacions també van expressar la seva conformitat amb el muntatge de les paradetes, que van començar el dia abans o el mateix matí, com cada any.



No és el cas, però, d’algunes de les paradetes comercials de l’espai central, que el lleu retard en el muntatge els va «ocasionar alguns problemes pel que fa al muntatge i adequació de certs materials». Segons els encarregats d’algunes d’aquestes empreses, el fet de tenir un dia menys de muntatge els va obligar a «anar molt ràpid» i a condensar la feina «en tan sols dos dies i mig».



Assistència de públic

En total, s’espera que acudeixin unes 60.000 persones a l’edició d’enguany, unes xifres similars a les de l’any passat, tot i que la curiositat d’alguns a causa del rebombori causat pel retard de l’envelat pot arribar a fer que se superin aquestes xifres.



A més, en aquesta edició es tornarà a repetir la cursa de la fira, que tindrà lloc a les 18:30 i oferirà tres modalitats: Baby (100 metres), Infantil (1.800 metres) i Open (5.190 metres).