Notícia Els pressupostos tenen una partida per a emprenedors del Pirineu Baiget defensa el potencial turístic de l’Alt Urgell Baiget i Batalla a l’Ajuntament de la Seu.

El conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget, advoca per diversificar el turisme a Catalunya tant en l’espai com en el temps. En la visita d’ahir a l’Alt Urgell, Baiget va rebutjar la idea que el turisme al conjunt del país estigui «massificat» i va recordar que, si bé ho pot estar en indrets com ara Barcelona i d’altres poblacions del litoral, en d’altres zones com pot ser l’Alt Urgell encara hi ha molt potencial per aprofitar en aquest sector.

Baiget va matisar que actualment «Barcelona és un gran actiu per al turisme a Catalunya, i cal que segueixi sent així», però que precisament per evitar una sobreexplotació de la capital catalana que li faci perdre prestigi, el que cal és promocionar d’altres atractius que ofereix el país, com ara el patrimoni cultural i gastronòmic, l’enoturisme o bé els espais naturals i els esports a l’aire lliure. En aquest sentit, a banda de donar a conèixer aquesta oferta al turisme estranger, Baiget va animar la mateixa població de Catalunya a conèixer indrets del país que per a molta gent encara no són prou coneguts.



retornar talent / D’altra banda, Baiget va anunciar que els pressupostos de la Generalitat per al 2017 contemplen una partida específica d’ajuts per a emprenedors establerts al Pirineu, amb l’objectiu d’atraure o bé retornar talent a les comarques de muntanya. Els comptes de cara a l’any vinent preveuen una partida total d’1,4 milions d’euros, al conjunt del país, per al programa Catalunya Emprèn. Els darrers dos anys, la comarca de l’Alt Urgell ha rebut 68.000 euros del programa, gràcies als quals s’han creat una trentena de projectes d’emprenedoria.

A nivell més general, el Departament d’Empresa preveu dedicar un total de 5,1 milions d’euros a diferents línies d’emprenedoria, inclosa la de Catalunya Emprèn. Això suposa un notable increment respecte dels 3,7 milions d’enguany. Baiget va precisar que aquest increment serà possible «sempre i quan s’aprovin els pressupostos».

El conseller va visitar tot l’Alt Urgell, de sud a nord, i va presidir la reunió d’aquest mes del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell. A la tarda, Baiget va ser rebut per l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i per diversos regidors de l’ajuntament. Batalla va agrair a Baiget l’aposta per ajudar els emprenedors del Pirineu en considerar que «amb les noves tecnologies, per primera vegada, territoris com l’Alt Urgell tenen l’oportunitat de competir en igualtat amb àrees més importants per tal d’atraure talent o de fixar població amb gent que, com ha passat sempre, han marxat per poder-se formar». Per això, el també diputat al Parlament considera molt important disposar d’una xarxa d’internet puntera que elimini barreres tecnològiques.

Baiget va completar l’estada amb la visita a la Cooperativa Cadí. Prèviament, al matí va passar per les instal·lacions de Taurus a Oliana i va inaugurar la restauració del pont d’Orgern. Aquesta infraestructura ha estat finalment reconstruïda gràcies a un pla de foment turístic de la Generalitat, que és duu a terme amb els recursos que s’obtenen amb la taxa d’establiments turístics. Aquesta reconstrucció forma part d’un projecte del municipi de Bassella per a promoure els seus actius turístics, tots ells vinculats a la natura.

El pont va ser parcialment derruït per una riuada l’any 1964 i la seva reconstrucció ha estat llargament reivindicada pel municipi. Finalment, i després de cinc mesos de treballs i una inversió de 230.000 euros, el pont que uneix els nuclis d’Ogern i Altès s’ha pogut recuperar per salvar el pas per damunt la Ribera Salada.