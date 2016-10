Notícia Presos entre reixes però sense condemna El 44,68% dels interns al centre penitenciari estan en règim preventiu / El 55,32% dels reclusos són penats definitivament L’entrada del centre penitenciari. Autor/a: TONY LARA

La memòria de la Fiscalia de l’Any Judicial 2015-2016 posa de manifest que 26 dels 48 presos del centre penitenciari estan en règim preventiu. És a dir, el 44,68% dels reclusos estan tancats però encara no han estat jutjats. D’aquests, un total de set persones porten més d’un any en presó preventiva. El més famós dels presos en aquesta situació és, sense dubte, l’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel.



El gruix de persones en règim preventiu, però, està en aquelles que porten menys de tres mesos en aquesta situació amb un total de 12 persones. Entre tres i sis mesos hi ha actualment cinc persones i entre sis mesos i un any, dues. En termes percentuals, el 17,02% dels reclusos es troben en la fase intermèdia del procés, ja sigui per davant del Tribunal de Corts o del Tribunal Superior de Justícia, i el 27,66% són en l’estadi d’instrucció per davant de la Batllia.



La memòria també posa de relleu que el 55,32% d’interns són penats definitivament, el que suposa 20,71 punts més que a la data del 30 de juny de 2015.



Per sexes, al centre penitenciari hi ha un total de 23 homes en règim preventiu i 19 penats. Quant a les dones, n’hi ha tres en cada règim. Per tant, del total de 48 detinguts, 42 són homes i sis són dones.



Davant d’aquestes dades fetes públiques ahir en el marc de l’inici oficial de l’Any Judicial 2016-2017, el president del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijoan, va assegurar que «el marc legal en matèria de presó preventiva és homologable amb els països veïns tant pels motius com pels terminis». Pel que fa a l’alt percentatge, el va atribuir a motius conjunturals. Per tal que el nombre de presos en règim preventiu baixi, va apel·lar a la necessitat d’evacuar de manera més diligent aquests casos.