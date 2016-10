Notícia Martí assegura que Mateu té «la porta oberta» a DA La liberal Pallarés nega que el seu grup tingués accés als correus Judith Pallarés atén els mitjans de comunicació, ahir. Autor/a: LIBERALS D\'ANDORRA

El cap de Govern, Toni Martí, manté que l’exconsellera general Meritxell Mateu «té la porta oberta» de Demòcrates per Andorra (DA) si decideix reincorporar-se al partit. «DA té la porta oberta a tothom», va manifestar ahir durant la inauguració de la Fira d’Andorra la Vella. Mateu va donar-se de baixa de la militància de DA uns dies després de dimitir del seu càrrec de parlamentària al Consell General, després de reconèixer que va treballar d’assessora per a Banca Privada d’Andorra (BPA) sent consellera general. De fet, Mateu ha insinuat aquesta setmana en una entrevista a RTVA que potser es torna a donar d’alta al partit ja que va prendre la decisió en calent.



D’altra banda, la consellera general liberal Judith Pallarés va respondre ahir les acusacions que ha fet DA sobre que el Grup Parlamentari Liberal disposava d’informació del cas Mateu abans que fos publicada. Pallarés va dir que «el Grup Parlamentari [Liberal] no disposava d’aquesta informació i que ens vam assabentar a través d’un enllaç rebut per WhatsApp quan Martí defensava Meritxell Mateu durant la seva intervenció al Consell». Pallarés va reiterar que «mai hem tingut accés a aquests mails, no els hem conegut amb anterioritat i no ens els ha fet arribar a ningú» i va demanar explicacions a DA «per saber en què s’ha basat el grup Demòcrata per fer aquestes acusacions». «Què fem els que estem a l’oposició? Callem davant tot el que surt? No preguntem res? No actuem? No demanem?», va puntualitzar la consellera liberal.



En aquest correus electrònics Mateu cita diversos polítics, entre els quals el ministre Jordi Alcobé, del qual s’ha sabut que també va cobrar de BPA –li va fer un anuari– mentre exercia el càrrec públic a l’Executiu.



Precisament, ahir DA va piular des del seu perfil de Twitter que «la figura de Jordi Alcobé és molt important per al @GovernAndorra. La potestat per decidir la té el Cap de Govern i hi donarem suport».