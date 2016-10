Notícia Bonet pregunta si s’instal·la o no l’Institut Marqués La consellera dubta que el projecte acabi materialitzant a Andorra Una parella a l’Institut Marqués en una imatge d’arxiu. Autor/a: EL PERIÒDIC

La consellera general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) Sílvia Bonet ha entrat a la Sindicatura una pregunta amb resposta escrita per al Govern per saber «en quin punt es troba el procés d’implantació d’aquest o d’altres centres de reproducció assistida al nostre país?». Quan diu «aquest» es refereix a l’Institut Marqués.



En l’argumentació de la pregunta, la parlamentària del grup mixt recorda que «el passat 17 de març del 2016, durant la sessió del Consel General de control al Govern, el cap de Govern va declarar en una resposta relacionada amb l’obertura d’una delegació de l’Institut Marqués, que el mes de maig del 2015 es va signar l’acord d’entesa per formalitzar el projecte a Andorra i que els treballs posteriors van abocar a un projecte final.Tot i que entenem la confidencialitat del projecte, el seu desenvolupament es trobava subjecte a l’impuls de regulacions adients del sector de la reproducció assistida com també a la ratificació del Conveni d’Oviedo». La consellera afegeix que «el temps passa, i ni les normes ni les ratificacions apareixen, tot i haver una proposta d’acord que encomana al Govern la signatura i ratificació del Conveni d’Oviedo, i comencen a aparèixer veus que dubten que el projecte finalment materialitzi al nostre país».



D’altra banda, el conseller d’SDP Víctor Naudi pregunta per escrit a l’Executiu quants treballadors del Centre de Tractament de Residus han deixat la feina els dos últims anys, el per què de cada cas i quin seguiment n’ha fet el Govern. També vol saber si la direcció del CTR ha procedit a realitzar una investigació o auditoria interna per analitzar els fets.