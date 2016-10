Notícia La reputació en línia, clau en la categoria dels hotels Camp presenta els criteris d’avaluació als allotjaments turístics Imatge d'arxiu d'uns hotels a Andorra la Vella. Autor/a: ANA

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha finalitzat les reunions amb els representants dels sectors hoteler i dels habitatges d’ús turístic (HUT) per definir conjuntament els criteris de classificació per a l’obtenció de les categories dels hotels i dels equipaments mínims exigibles per poder registrar-se com a HUT. Durant les trobades s’ha informat del mètode per aconseguir la categoria (d’una a cinc estrelles), «una fórmula classificatòria innovadora que només s’està aplicant en comptats països», segons ha informat el Govern.



Per decidir la categoria es tindran en compte dos criteris d’avaluació. D’una banda, es revisaran 300 ítems dels equipaments, que s’han dividit en cinc grups: instal·lacions, equipament de l’habitació, serveis, eines d’assegurament de l’atenció al client i equipaments complementaris. Tots els ítems donaran punts, alguns seran obligatoris en funció de la categoria que es vulgui assolir i altres només seran opcionals però permetran aconseguir més punts.



D’altra banda, es tindrà en compte la reputació en línia de l’establiment. Mitjançant un programa informàtic que recopilarà les valoracions de la clientela pel servei ofert i que s’han registrat en més de 170 plataformes d’opinió i de reserva i agències de viatge en línia, s’obtindrà una valoració mitjana de cada establiment. La valoració podrà ajudar a sumar punts als punts obtinguts en l’anterior apartat o, en el cas de valoracions baixes, penalitzarà.



A més, el Ministeri de Turisme i Comerç també utilitzarà la figura del client misteriós com a eina de control addicional, per fer el seguiment del compliment de la normativa vigent en els allotjaments quan ho requereixi la situació.



Al novembre es mantindran reunions amb la resta d’allotjaments turístics, com els rurals, els càmpings, els aparthotels, els refugis de muntanya, etcètera.