Interrogat un cosí de l'agressor de Ramírez El jutge l'investiga per si va col·laborar en la pallissa

El jutge que investiga l’agressió a l’atleta andorrà Iván Ramírez ha pres declaració a un cosí del presumpte autor de la pallissa que ha deixat l’esportista greument ferit, en coma induït. El jutge l’ha interrogat com a presumpte col·laborador en els fets, segons informa l’Heraldo.



Iván K., de 28 anys i de nacionalitat búlgara, es va entregar a la Guàrdia Civil després d’uns dies en recerca i captura com a presumpte autor de l’agressió. Ramírez continua ingressat a l’Hospital Clínic de Saragossa, ciutat on resideix, on ha estat intervingut d’una lesió cranial.



Dels fets ha transcendit que l’agressor va citar Ramírez en un poble als afores de Saragossa fent-se passar per una altra persona, una noia, familiar de l’atleta i parella del violent. Quan es van trobar, el va agredir.