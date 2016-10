Notícia Èxit rotund al concert de Manel a l’Auditori El grup català exhaureix les entrades molt abans de la cita El grup Manel durant l’actuació d’ahir al vespre a l’Auditori Nacional. Autor/a: ANA/M.F.

El concert de Manel ahir a l’Auditori Nacional d’Andorra va significar tot un èxit d’assistència en la seva tercera visita al Principat. Emmarcats en la 34a edició del Festival Narciso Yepes, Manel concloïa un esdeveniment que s’ha allargat durant tres setmanes i ha portat a grups tan il·lustres com Blaumut o Bebe. Amb uns preus que anaven dels 20 als 30 euros, el grup barceloní ha estat l’únic, amb escreix, que ha esgotat les entrades dies abans del concert.



Manel arribava a Andorra en un dels millors moments de la seva carrera musical, després de quatre àlbums publicats de gran èxit a nivell internacional. En una cita que el cantant va definir de «molt especial» per la seva proximitat amb aquesta terra –el cantant va treballar en aquest mitjà abans d’iniciar la seva carrera musical–, els músics van poder dedicar als espectadors un concert centrat especialment en la presentació del seu darrer disc: Jo competeixo.



Guillem Gisbert, veu i guitarra, va definir el concert d’ahir com «una oportunitat de dedicar-nos molt als assistents per la tipologia concreta de concert». València, Ordino i Bilbao –demà– són els destins del grup en només una setmana, emmarcats en la gira de presentació de la seva quarta i, probablement, més exitosa producció de la seva carrera musical.