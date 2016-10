Les asseguradores creuen que un cop aprovada la llei no es canviarà

La nova llei d’assegurances ha d’entrar en vigor a principis del 2018. Fonts properes a la comissió encarregada de dur a terme dita legislació han informat que el Govern té una mica de pressa per establir la llei, ja que està en curs un proper informe del Moneyval i semblaria ser que si no es fan modificacions en aquest àmbit Andorra no passarà l’informe.



A més, les fonts han detallat que des de l’Executiu es va posar sobre la taula la possibilitat de modificar la llei un cop aquesta hagi estat aprovada, donant a entendre que la seva aprovació és merament per passar l’informe i que després hi haurà l’opció de fer els canvis que les parts implicades creguin adients.

Al respecte, el president de l’Associació de Societats Andorranes d’Assegurances i Reassegurances, Amadeu Codina, creu que una vegada la llei «estigui aprovada estarà aprovada», per tant, no veu factible que aquesta es pugui canviar després així com així. «Però abans que s’aprovi [la llei], les companyies i associacions respectives ja hi estem treballant per modificar molts articles que veiem que no són clars», afegeix Codina.

Preparació de les esmenes / Un cop les entitats participants esclareixin els punts on no estan d’acord, «farem les gestions amb els grups parlamentaris per indicar-los el que nosaltres creiem que cal esmenar», puntualitza Codina. Tot i això, el president de l’associació destaca que serà el Govern qui tingui «l’última paraula». Amb tot, assegura que les entitats del sector estaran «a sobre [de la modificació de la llei], perquè ens interessa molt fer esmenes de bastants articles que considerem que van en contra de les companyies». Tot i que encara «estem en el procés d’anàlisi i no hi ha res definit».

Anirà per llarg / El procés d’aprovació de la llei «anirà una mica per llarg», segons Codina, «perquè tal com va dir el ministre de Finances, Jordi Cinca, ara s’entrarà a tràmit parlamentari la llei del pressupost i llavors quedarà tot força bloquejat fins que el pressupost no estigui aprovat». Per tant, «hi haurà dos o tres mesos parats en aquest aspecte» i fins que no s’acabi tot el procés no es reprendrà el projecte de les assegurances.

Neguit pel termini / Tenint present que es tracta d’una legislació força feixuga, les entitats del sector han demanat en més d’una ocasió que s’allargui el termini i que la llei es pugui preparar amb més calma.



Tot i això, Cinca ja va respondre a les peticions i va assegurar que la data establerta seria el 2018, però que l’Executiu està obert a parlar amb les entitats implicades per arribar a una solució conjunta.

Una llei necessària / El ministre portaveu també va matisar durant la presentació del projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances que es tracta d’una legislació «necessària» perquè la que hi havia anteriorment (del 1989) «ha quedat antiquada» i «el sector financer, que va molt lligat al d’assegurances, ha anat evolucionat i incorporant nous aspectes». Per tant, en funció d’aquest i altres fonaments «calia elaborar una nova legislació».



Cinca també va destacar que la nova llei ha estat elaborada en base a la normativa europea (més en concret al document Solvència 2) però «fent les adequacions corresponents al context andorrà».