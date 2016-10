«No als abusos de les asseguradores»

Una ciutadana del país ha endegat una campanya de signatures en línia en contra dels «abusos de les asseguradores andorranes». La demandant, Silvia Fernàndez, assegura que va tenir un accident amb un vehicle estranger (d’Espanya) i que va haver de pagar la reparació del seu vehicle «encara que la culpa fos del turisme forà».



Fernandez denúncia que en tenir el cop, la seva asseguradora li va comunicar que fins que la companyia d’assegurances espanyola no acceptés el pèrit de l’accident ells no podrien pagar-li la reparació del xoc, i que en tot cas, primer hauria d’abonar ella mateixa l’import i que després se li reembossarien els diners. Fernàndez veu aquest fet com un «abús», i en la seva petició –realitzada a la plataforma Change.org– demana que els ciutadans d’Andorra signin perquè «els clients no hem d’avançar diners a les nostres companyies d’assegurances». A més, «no tothom té la sort de poder permetre’s pagar una factura de reparació».

Aquesta, però, és la pràctica habitual que sempre s’ha dut a terme al Principat, segons detalla el president de l’Associació de Societats Andorranes d’Assegurances i Reassegurances, Amadeu Codina.



El president matisa que si no tens contractada l’opció de tot risc i tens un accident amb un vehicle estranger, en aquest cas d’Espanya, l’asseguradora andorrana s’ha de posar primer en contacte amb l’espanyola i aquesta ha de validar els costos de l’accident (sempre i quan el culpable sigui el vehicle forà). A més, primer ha de pagar la reparació el client i després –un cop l’asseguradora espanyola ha abonat l’import a l’andorrana– se li retornen els diners. Aquest procés pot tardar «d’un a sis mesos», puntualitza Codina. Però és la pràctica «habitual que sempre s’ha realitzat».



Pel contrari, si el xoc s’ha produït entre dos vehicles amb matricula andorrana «normalment totes lescompanyies del país ja tenim convenis i en un termini prudencialment curt s’aclareix l’accident». A més, el client no ha d’avançar els diners de la reparació perquè l’asseguradora ja paga directament la factura. En relació a tot el procediment, Codina afirma que sempre s’ha fet així. Perquè no hi ha cap conveni o acord entre les asseguradores d’ambdós països. «I que jo sàpiga, no hi ha intenció d’establir-ne cap», afegeix.



Amb tot, Codina recomana que quan es té un accident de trànsit es faci servir l’anomenat parte amistós. Un document reconegut per la comunitat europea «que facilita molt la tramitació d’accidents a nivell de dades».