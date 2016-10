La ‘comissió BPA’ cita Bartumeu en qualitat d’exadvocat dels Cierco

L’excap de Govern Jaume Bartumeu ha estat requerit per la comissió BPA a comparèixer en qualitat «d’exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA» i no com a «opinador públic» com s’havia insinuat fa unes setmanes. El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) ja ha rebut la carta de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, firmada pel president, el demòcrata Ladislau Baró, en què li sol·licita la seva compareixença.



En la missiva, a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, Baró trasllada a Bartumeu «l’interès» dels membres de la Comissió en escoltar-lo «en relació a les manifestacions que heu efectuat darrerament –i que han estat publicades en diferents mitjans de comunicació– relatives a eventuals ‘amenaces i coaccions’ per part de membre de la Policia espanyola al president de Banca Privada d’Andorra (BPA), senyor Higini Cierco, i que s’haurien produït amb anterioritat a la nota adreçada per part de l’autoritat administrativa nord-americana Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en data 10 de març del 2015».



Després d’aquesta argumentació, Baró demana a Bartumeu la confirmació de «la vostra voluntat de comparèixer davant la Comissió, i en aquest sentit vulgueu indicar la vostra disponibilitat per realitzar dita compareixença durant la primera quinzena de novembre de l’any en curs amb l’objectiu de tramitar la corresponent convocatòria formal de la mateixa, així com la data i l’ordre del dia definitiu».



Tenint en compte que les reunions de la Comissió són, habitualment, el dimecres, la compareixença de Bartumeu podria tenir lloc o el dia 2 o el dia 9 de novembre, a l’espera que l’advocat ho confirmi.



ANTECEDENTS / A finals del passat mes de juliol, el despatx d’advocats Bartumeu-Giménez va anunciar que renunciava a la representació legal dels accionistes majoritaris de BPA, els germans Ramon i Higini Cierco, per discrepàncies en l’orientació de l’estratègia de defensa.



Unes tres setmanes després, Higini Cierco va denunciar durant la seva declaració a la Batllia amenaces i xantatges per part de comandaments policials espanyols en relació al que avui es coneix com a cas Pujol o Operació Catalunya, una trama secreta espanyola per trobar casos de corrupció que impliquessin dirigents de partits catalans independentistes amb l’objectiu de frenar el procés sobiranista. Cierco va explicar, segons un comunicat emès pels accionistes majoritaris, que les pressions rebudes per la Policia espanyola els alertaven que de no col·laborar amb ells, el FinCEN –el Departament del Tresor nord-americà– intervindria i «el banc morirà». A més, va assegurar que el cap de Govern i el ministre de Finances n’estaven al corrent.



El ja exadvocat dels Cierco va confirmar que tant Antoni Martí com Jordi Cinca sabien que els Cierco havien estat amenaçats i extorsionats des de la Policia Nacional Espanyola perquè revelessin informació confidencial relacionada amb el cas Pujol. Bartumeu va argumentar que la pregunta no és per què els Cierco no ho havien fet públic fins ara, sinó «per què el Govern no hi va fer res».



A principis d’octubre, Ladislau Baró va dir que la comissió citaria Bartumeu per explicar les suposades pressions als germans Cierco a porta tancada i en qualitat «d’opinador públic». Fins fa uns dies, però, el lletrat no ha rebut la citació i, a més, en qualitat d’exadvocat. Bartumeu hauria volgut que la seva compareixença fos pública però Baró ja ho ha desestimat.