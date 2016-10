Un segrestador de Feliu recupera diners d’Andorra

L’Audiència de Girona ha autoritzat que Ramon Ullastre, un dels condemnats pel segrest de la farmacèutica d’Olot Maria Àngels Feliu, pugui recuperar els diners del compte que el 1999 el jutjat d’Olot li va bloquejar per fer front a les responsabilitats civils derivades del delicte pel qual va ser condemnat, segons ha informat el diari El Punt Avui.



Sembla que durant el judici i l’execució de sentència el compte bloquejat d’Ullastre a Andorra va quedar oblidat i ara l’Audiència de Girona ha hagut d’acceptar la demanda de l’home, de manera que ha dictat una interlocutòria ordenant que se li desbloquegi el compte. L’any 2014, Ullastre va presentar un escrit a l’Audiència de Girona en què demanava que se li aixequés el bloqueig del compte bancari que té a Andorra i que li va ser bloquejat el 1999 quan va ser detingut pel segrest de Feliu. L’home va utilitzar el soterrani de casa seva, a Sant Pere de Torelló, per mantenir la dona retinguda durant un llarguíssim captiveri. Ullastre va al·legar que l’embargament del compte ja no estava justificat perquè en aquells moments ja no constava cap quantitat pendent d’abonar en relació amb la causa ja que els costos processals ja estaven liquidats (uns 54.000 euros), Maria Àngels Feliu va renunciar als 600.000 euros d’indemnització, i el seu advocat, a les costes.



Un cop es va haver assegurat que no devia res del procés, Ullastre volia recuperar els diners que tenia en un banc del Principat en un compte que va obrir el 1998 –quatre anys després de l’alliberament de Feliu– amb dos milions de pessetes (12.000 euros) però que amb el temps van generar rendiments a través de participacions bancàries, sempre segons les informacions d’El Punt Avui.



El jutjat d’Olot va bloquejar el compte a partir d’una comissió rogatòria enviada a les autoritats d’Andorra perquè rastregessin si els cinc detinguts pel segrest en aquell moment o els seus familiars directes disposaven de fons en algun dels bancs del país, i es va localitzar un compte a nom de Ramon Ullastre Clapé i la seva dona, Montserrat Teixidor Margui, que també va ser condemnada pel segrest.



El segrest de Feliu es va allargar 492 dies, entre el 20 de novembre de 1992 i el 27 de març de 1994. Cinc persones van ser condemnades amb penes d’entre 2 i 14 anys de presó.