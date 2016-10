Encamp, la parròquia on és més car viure a nivell tributari

Quina és la parròquia on, a nivell tributari, és més car o més barat viure? Segons les ordinacions aprovades pels set comuns en relació al pressupost d’aquest any, Encamp és el territori que –sumant les taxes de foc i lloc, enllumenat i higiene– presenta unes tarifes per aquests serveis més elevades.

En concret, els ciutadans que viuen a la parròquia encampadana han de pagar a l’any 122,19 euros. D’aquests, 22,75 corresponen a la taxa de foc i lloc i 99,44 a la d’higiene i enllumenat. Aquests valors, però, són els mateixos que s’havien de pagar fa ja dos anys, ja que en relació a aquests serveis, el Comú d’Encamp, –així com la majoria de comuns– ha decidit congelar les taxes i mantenir els preus.



Ordino i Canillo es troben en segon i tercer lloc quant a les taxes. Els residents de la parròquia ordinenca han de pagar de mitjana uns 104,5 euros anuals. Aquest valor fa referència als 24 euros de foc i lloc i als 1,15 euros que ha de pagar el ciutadà per cada metre quadrat de l’habitatge (per obtenir la mitja de 104,5 euros s’ha agafat com a punt de partida un espai de 70 metres quadrats). Els preus són equivalents als valors que es pagaven fa ja dos anys.



En relació a Canillo, els seus residents han de pagar a l’any un total de 102 euros (23 en concepte de foc i lloc i 51 d’higiene i enllumenat). Aquestes xifres també són les mateixes que els ciutadans havien de pagar fa dos anys.

Pujada de taxes / Qui sí ha decidit apujar aquestes taxes ha estat el Comú de Sant Julià. A finals del mes passat ja va anunciar que la taxa d’enllumenat i higiene passaria de 45,5 euros a 58. Així, els ciutadans lauredians hauran de pagar aquest any un total de 100,1 euros (els 58 més els 42,10 euros que han de pagar en concepte de foc i lloc).

La parròquia més econòmica / La Massana és la parròquia que presenta unes tarifes més baixes en relació als serveis comentats. En concret, el ciutadà massanenc ha de pagar a l’any 51 euros en concepte d’aquestes taxes (26 pel foc i lloc i 25 per la higiene i enllumenat). Aquesta quantitat és exactament la mateixa que els residents de la parròquia pagaven fa dos anys.



Una altre dels territoris més econòmics a nivell tributari és Escaldes-Engordany, ja que els seus residents tenen una taxa anual de 64.35 euros. D’aquests, 24 es destinen al foc i lloc i 40,35 a la higiene i enllumenat de la parròquia.



Pel que fa a Andorra la Vella, es queda en uns valors mitjans. La parròquia té una taxa de 25 euros en concepte de foc i lloc i 47,65 d’higiene i enllumenat. De manera que els residents de la capital han de pagar 72,65 euros anuals per cobrir aquests serveis.



Taxa de foc i lloc / L’impost tradicional del foc i lloc és un impost de naturalesa directa que grava el fet de residir en el territori de la parròquia. I el fet generador de l’impost «és la residència principal de la persona física, d’edat compresa entre els 18 i els 65 anys, en el territori de la parròquia», segons es detalla en les ordinacions comunals. Als efectes d’aquest impost s’entén com a residència principal a la parròquia el lloc on s’està censat el primer dia de l’any natural o el dia de la primera inscripció al cens comunal per als obligats tributaris que provenen d’altres països.

Taxa d’higiene i enllumenat / Tot i que es tracta de dues taxes separades, alguns comuns –com el d’Encamp, la Massana o Ordino– el cobren en conjunt. En relació a la taxa d’higiene, aquesta inclou aspectes com: la neteja de les vies i espais públics, la treta de neu i la recollida selectiva i de residus urbans. Pel que fa a l’enllumenat, els comuns recapten aquest tribut en relació als serveis que es duen a la parròquia en termes de consum elèctric públic i manteniment, segons es detalla en les ordinacions parroquials.