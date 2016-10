L’«execució impecable» de Blanch s’imposa al concurs de cantautors

Malgrat que, per «la diferència existent entre totes tres propostes no hagués estat tampoc malament que qualsevol dels dos altres artistes hagués quedat en el primer lloc», finalment i pel resultat que va sorgir de la votació numèrica, el guanyador del primer Concurs de música d’autor organitzat pel cafè teatre La Fada Ignorant (La FI) va ser Sergi Blanch. El guitarrista i cantant barceloní, a més d’endur-se la gravació d’un disc i unes ulleres personalitzades com a fruit de l’«execució impecable» de què va fer gala, iniciarà gràcies a aquest reconeixement una gira per Madrid i Barcelona, tour que iniciarà a Andorra. Ahir mateix va oferir, juntament amb El Sobrino del Diablo i com a remat d’aquesta proposta musical, un petit concert amb què recollia per als espectadors les peces més emblemàtiques del seu repertori.



Tot i que, tal i com va reconèixer El Sobrino «l’ordre entre tots tres guanyadors hauria estat bé de qualsevol manera» perquè tots tres «són molt bons» i «van destacar» per sobre dels altres participants, aquest membre d’un jurat composat per mitja dotzena de professionals va optar per atorgar la segona posició a Ingmar. El «to humorístic» mitjançant el qual «ens va fer plorar de riure a tots» va situar l’holandès en la segona posició. A banda de la «diversió» que caracteritzava l’actuació d’Ingmar, El Sobrino també en va voler destacar «la dificultat» afegida de composar i intervenir «en una idioma que no és el seu», el català.



Va tancar «una votació molt igualada» i «justa» Noel Biniés. En aquest cas, i així com Blanch i Ingmar portaran a sales de la capital veïna i de Barcelona els seus temes, el cantant català durà un repertori que el jurat qualificava «marcià» per «no assemblar-se a res» al Jambo Street Music, el festival urbà del Principat.

Premi Ex aequo / D’entre els 10 finalistes que la nit de dissabte actuaven a la final del primer Concurs de música d’autor de La FI, cal també destacar les intervencions d’El Pali i de Cere Vera. Tots dos intèrprets unificaven la quarta i cinquena posició tot arribant a un empat. El jurat va optar, en vista de la dificultat per seleccionar una o altra opció, per lliurar un premi ex aequo pels dos cantants que tancaven les cinc millors actuacions del certamen.

La final celebrada el passat 22 d’octubre es va composar per l’aparició dels 10 finalistes sorgits d’una primera cita a l’agost en què es van donar trobada fins a 20 cantautors. Andorra i Catalunya no eren els únics territoris d’origen dels músics. Tal com va voler emfasitzar l’organització de La FI, els concurrents van arribar procedents de diferents indrets, entre els quals Múrcia.

Trobada amb continuïtat / La intenció passa per seguir expandint aquesta proposta cultural. D’aquesta manera, el cafè teatre de la capital ja pensa en preparar una segona trobada de cara a l’any vinent, amb la qual cerca seguir-se «expandint»i engrandint un concurs de músics d’autor que recorda «obert a tothom».

La proposició musical va aplegar a La Fada Ignorant no únicament compositors, músics i cantants sinó també professionals del sector així com un públic interessat en conèixer les propostes d’artistes reconeguts no per la seva extensió sinó per un repertori de creacions pròpies i destacades per la seva originalitat.