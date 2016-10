El comú té «idees per acontentar tothom» de cara a la propera Fira

La 38a edició de la Fira d’Andorra la Vella «ha estat un èxit» i així ho confirmen les xifres: de mitjana, cada minut transcorregut des que s’obrien les portes al matí i fins que tornaven a cloure’s a les nou del vespre van entrar al recinte, de mitjana i segons calcula el comú, unes «39 persones». La cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, va aplaudir aquestes dades tot reconeixent, no obstant, una mancança a corregir i que s’arrossega d’ençà anys enrere: «Hi ha hagut molta gent que ha quedat fora i és el que ens hem de replantejar». La corporació ja analitza «vàries possibilitats» per posar fi a aquesta problemàtica, va assegurar la mandatària, i perseguir així l’objectiu d’«acontentar a tothom».



Més de 70.000 persones van visitar des del passat divendres i fins ahir la Fira aplegada durant el cap de setmana a l’aparcament del Parc Central. El balanç d’aquests tres dies és «excepcional» i «l’opinió general» s’instal·la en la satisfacció, però els dirigents d’Andorra la Vella són conscients de la necessitat de «replantejar» l’esdeveniment per tal d’afavorir la participació de tots els concurrents. Tot i no especificar de quines «idees» es tracta, Marsol va avançar l’estudi de propostes per evitar haver de dir que no a negocis interessats en participar. Una de les voluntats passaria per la unió «amb l’avinguda Meritxell», però no van transcendir detalls. Sí que va sorgir, per contra i encara en la línia d’ampliar les instal·lacions del que la cònsol major va definir com «el principal esdeveniment», d’«ampliar» el nombre de casetes dedicades a l’artesania i la gastronomia, tenint en compte que «les paredes exteriors funcionen molt bé» i «encara queda molt passeig del riu».

Expositors satisfets / El creixement constatat en l’afluència va repercutir en els números comptables. Tal com va afirmar Marsol, «la gent està contenta», tot posant com a exemple l’elevada xifra d’operacions tancades «en el sector del vehicle». Un dels dirigents de Vallnord, Josep Marticella, confirmava la major predisposició a la compra tot celebrant un augment en la venda de forfets de temporada en aquesta fira i en comparació amb la darrera trobada. També els comuns registraven millors dades, tot tancant més inscripcions als poliesportius públics. La pretensió, ara, és estendre aquesta positivitat als pretendents a participar que enguany han hagut de tornar a quedar fora.



L’estand de Valls crida l’atenció entre els visitants/ Un cop més, després de 35 edicions consecutives, l’Ajuntament de Valls i la seva Cambra de Comerç han tornat a la Fira, on van tenir una molt bona acollida entre els visitants. Agermanada amb Andorra la Vella i punt de vacances per a molts residents, la parada de Valls va crear especial expectació.