Verdú s’estrena a l’elit amb un correcte 64è lloc

L’estació austríaca de Soelden va obrir ahir la temporada 2016-2017 al calendari de la Copa del Món d’esquí alpí i Joan Verdú, el representant andorrà, es presentava a la cita sense haver competit mai en el màxim circuit mundialista. El seu paper va ser correcte. Partia amb el dorsal 64 i va fer bons els pronòstics, ja que va acabar en aquesta posició. Obviament, no va ser un dels 30 que passen a la final. Hauria estat tota una proesa en una cita que va aplegar els millors del planeta en la disciplina de descens.



Verdú va marcar un registre d’1.08,67 i va acabar a 4.29 del més ràpid de la primera mànega, el francès Alexis Pinturault, que va acabar imposar-se en el còmput general de les dues mànegues amb set dècimes de marge respecte de l’austríac Marcel Hirscher i d’1,37 sobre l’alemany Felix Neureuther.



Verdú va acabar per davant de 17 corredors, sense comptar els nou que no van poder completar la primera mànega, d’aquí que el director tècnic, Carles Visa, donés el vistiplau a la seva actuació: «Ha esquiat molt bé tècnicament i de línia. Potser li ha faltat confiança a l’hora de ser un mica més agressiu, però en general estem satisfets de la baixada i sobretot del treball que ha realitzat durant aquests tres dies», va indicar abans d’assegurar que «sortim reforçats» de Soelden i «preparats per afrontar els objectius en Copa d’Europa».



El corredor va explicar sobre la baixada: «Era la primera vegada i tenia nervis i molta tensió. Venia aquí a agafar experiència i crec que ha servit de molt. Ha estat una baixada molt correcta, sense errades i el resultat està bastant bé perquè no estic massa lluny del primer». Després de l’experiència a Soelden, Verdú apunta que «estem en el bon camí, construint i avançant. Toca centrar-se en les curses que vénen».